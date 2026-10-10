El imperio inmobiliario de Diego Simeone: 180 pisos en Madrid y más de 40 millones en activos

El entrenador argentino lleva años en Europa, donde desarrolló distintos negocios y entre los mismos se destaca su rol en los bienes raíces.

El entrenador y su esposa atraviesan un gran momento en el mundo de los negocios.

Diego Simeone lleva más de una década al frente del Atlético de Madrid y, fuera del fútbol, también se convirtió en un importante inversor inmobiliario. Junto a su esposa, Carla Pereyra, destinó millones de dólares a la compra de propiedades y desarrolló un negocio que sigue creciendo en España.

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Durante mucho tiempo, esa actividad quedó en segundo plano frente a su carrera como entrenador. Sin embargo, los movimientos empresariales del matrimonio comenzaron a llamar la atención por el tamaño de sus operaciones y la manera en la que fueron ampliando su patrimonio.

El negocio inmobiliario funciona principalmente a través de Carpersim SL , una sociedad dedicada a la compra, reforma y alquiler de inmuebles. Aunque ambos participan en partes iguales, es Pereyra quien lleva adelante la administración y buena parte de las decisiones comerciales.

El Cholo y su pareja tienen una sociedad que maneja varias propiedades en España.

La firma cuenta con una cartera de 180 departamentos y siete edificios en Madrid . A eso se suman inversiones en residencias para estudiantes. Buena parte de las viviendas está ubicada en zonas céntricas de la capital española, donde fueron concentrando sus operaciones durante los últimos años.

Las cifras permiten dimensionar el tamaño que alcanzó la compañía. De acuerdo con sus cuentas correspondientes a 2024, Carpersim acumulaba activos por aproximadamente u$s44,5 millones . Dentro de ese total, u$s15,46 millones correspondían a inversiones inmobiliarias y otros u$s21,64 millones a bienes registrados como inmovilizado material.

Pereyra tuvo un papel fundamental en ese crecimiento. La empresaria argentina conoce el sector desde hace años y se involucró personalmente en cada desarrollo. En una entrevista explicó que está al tanto de las propiedades y participa directamente en las obras que impulsa la compañía.

De los terrenos al alquiler: cómo la pareja construyó un negocio millonario en España

Los primeros pasos fueron bastante más modestos que las operaciones actuales. Pereyra comenzó comprando departamentos que luego reformaba para venderlos o ponerlos en alquiler. El dinero obtenido le permitió seguir invirtiendo hasta alcanzar una escala suficiente para adquirir edificios completos.

Con el crecimiento de la cartera también pusieron en marcha MyLocation, una agencia propia desde la que comercializan las viviendas. La plataforma ofrece departamentos y estudios en Madrid, con una parte importante del negocio orientada al alquiler.

Más adelante decidieron avanzar sobre la construcción. En 2024 constituyeron otra sociedad, llamada Tres Cantos 1415, mediante la cual compraron un terreno de casi una hectárea al norte de Madrid.

Allí desarrollan dos edificios con 140 departamentos, para los que ya habían destinado más de u$s5,38 millones. La operación marcó un cambio importante al permitirles participar directamente en la creación de nuevas viviendas.

Pereyra también confirmó que tiene varios proyectos de residencias universitarias en obra y reconoció que actualmente dedica buena parte de su tiempo a supervisar esos desarrollos.

Carpersim obtuvo aproximadamente u$s371.000 por alquileres durante 2024, frente a los u$s103.000 del año anterior. El balance, de todos modos, cerró con pérdidas cercanas a los u$s530.000 y una deuda a largo plazo de aproximadamente u$s10,54 millones.

Pese a estar instalado en Europa desde hace años, el objetivo del Cholo es regresar a Argentina. Instagram de Diego Simeone

El plan de retiro del Cholo Simeone lejos de sus inversiones madrileñas

A pesar de haber pasado buena parte de su vida profesional en España, el entrenador del Atlético de Madrid tiene bastante claro dónde le gustaría instalarse cuando termine su carrera.

"Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país", expresó el Cholo al hablar sobre sus planes personales.

La declaración marca una diferencia entre el lugar donde desarrolló sus negocios y el destino que imagina para su retiro. Aunque Madrid sigue siendo el centro de sus inversiones, el técnico mantiene la intención de regresar a su país natal.

Por ahora, Simeone continúa al frente del conjunto rojiblanco y no estableció públicamente una fecha para dejar los bancos de suplentes. Tampoco precisó cómo se organizaría la administración de sus propiedades en España si finalmente decide instalarse en la Argentina.

Pereyra, mientras tanto, continúa al frente de la actividad inmobiliaria familiar y de los desarrollos que tienen en marcha en territorio español.