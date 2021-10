El mercado inmobiliario premium es el que mejor se defendió en pandemia

Los costos de la construcción bajaron, y esta baja se sintió proporcionalmente más fuerte en los precios de los proyectos de alta gama, sobre todo en aquellos construidos entre 2018 y 2019. Una muestra de esto es que los precios de los productos de este segmento no sólo se equipararon con el usado no Premium sino también con el "a estrenar" no premium. Antes costaba 2.200 dólares el metro de cualquier departamento y el premium 3.500. Hoy cuesta 2.000 el estándar y 2.600 el Premium. O sea que por un poco más se puede comprar en proyectos próximos a entregarse de una categoría superior a la que se podía acceder hace dos años.

El mercado de terrenos, por su parte, también está activo y ágil. Los vendedores están permeables a negociaciones por metros y los valores son razonables, lo que permite a los desarrolladores encarar este tipo de proyectos de excelente calidad, en ubicaciones destacadas, y a tickets razonables.

La demanda existe y está dispuesta a comprar, los terrenos se consiguen y los costos aún se mantienen en buen nivel, el momento es ahora.

Fundador y Director de ADN Developers.