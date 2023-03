La IA acelera la evolución de las fintech

En América Latina, 7 de cada 10 personas no están bancarizadas o no cuentan con ciertos servicios bancarios, según Latin America Reports , y esto ha llevado a una de las tasas de desigualdad en ingresos más altas del mundo.

Fundada en 2017 en Argentina, N5 es una empresa nativa digital que transforma los mercados en línea en toda la región con el objetivo de guiar a millones de consumidores que no estaban bancarizados hacia la economía digital.

Los servicios proporcionados por N5 y otras fintech pueden abordar colectivamente las brechas de larga data en el panorama fiscal de la región, dice el experto en fintech Benjamin T. Beasley.

Esas vulnerabilidades incluyen economías sumergidas que funcionan sólo en efectivo existentes en toda América Latina, como los mercados laborales informales, la venta ambulante y los negocios no registrados que, con el tiempo, deprimen los salarios, aumentan la pobreza y debilitan a los gobiernos, según un blog del Banco Mundial.

«Ciertamente, la protección contra el fraude, evitar la frecuente pesadilla de los sistemas tradicionales y mejorar las opciones de pago y micro-cuotas serían muy útiles para mejorar el sector financiero latinoamericano», dice Beasley, quien es abogado de tecnología y finanzas en Utah, y que representa a empresas fintech en América Latina y en otros lugares. Beasley, además, residió en Sudamérica.

«Parte de por qué encuentro el sistema fintech tan convincente es que tiene el potencial de modernizar aspectos clave de las economías y los sistemas financieros que podrían tener un impacto impresionante», agrega Beasley.

El número de empresas fintech en América Latina se ha duplicado en tres años, según Latin America Reports. Además, el valor colectivo del mercado fintech de la región ha alcanzado los 2.100 millones de dólares, un aumento de más del 400%, desde 2016, dice The Fintech Times.

Dos eventos recientes ayudaron a este auge. Al principio de la pandemia provocada por el COVID-19, algunos gobiernos de América Latina, introdujeron programas de transferencia de efectivo que distribuían fondos a la gente a través de billeteras digitales o teléfonos móviles. Esas iniciativas comenzaron a socavar la desconfianza histórica de muchos latinoamericanos hacia los bancos y los gobiernos. Durante 2020, cerca de 13 millones de personas en la región realizaron sus primeras transacciones en línea, según Latin America Reports.

Casi al mismo tiempo, las conexiones de teléfonos inteligentes en América Latina alcanzaron los 500 millones en 2021, una tasa de adopción del 74%, según la GSMA, un organismo comercial que representa a la industria de celulares. Para 2025, está previsto que la región agregue casi 100 millones de conexiones más, lo que permitirá que haya una franja aún mayor de personas que manejan sus operaciones bancarias, o simplemente compran la cena, sin salir de casa.

En N5, el CEO Julián Colombo aborda ese mismo gran problema con la misma urgencia. Su compañía tiene oficinas en Buenos Aires, Argentina; Madrid, España; Sao Paulo, y Miami.

Durante más de 30 años, Colombo ocupó puestos en la industria financiera, incluido uno de los bancos más grandes de Europa. Aprendió de primera mano la dificultad inherente de los bancos tradicionales para adoptar la transformación digital con el fin de impulsar el servicio al cliente.

«Los bancos quieren crear mejores experiencias; simplemente no pueden», dice Colombo. «Y no pueden porque (agregar) la tecnología para los bancos es como construir un avión mientras vuelas. No puedes decirle a un cliente: ‘No te daré tu saldo durante tres meses porque necesito cambiar mi software’. Yo vi ese dilema desde dentro».

En 2017, dejó la banca para crear software diseñado para la industria financiera y sus limitaciones únicas, incluida la regulación de datos, la privacidad extrema y los sistemas tradicionales obsoletos. Lo que vino después fue la plataforma N5, que se conecta a todo el software existente de forma simple, lo que permite «una innovación enorme y rápida sin cambiar los sistemas tradicionales subyacentes», dice Colombo.

En la calle, la nueva empresa impulsó la inclusión financiera: en lugares donde los bancos simplifican sus transacciones y amplían el acceso al crédito, la distribución de la riqueza aumenta y «la gente vive una vida mejor», dice Colombo.

En Argentina, como en muchos países latinoamericanos, la desconfianza histórica hacia los bancos y el sistema financiero en general ha impulsado el aumento de «espacios de trabajo y vida no regulares», dice Colombo. «Necesitamos asegurarnos de que esos trabajadores puedan ahorrar su dinero duramente ganado, puedan acceder al crédito y muchas otras cosas que les permitan avanzar y desarrollarse».

Aproximadamente 7 millones de clientes de N5, principalmente en Brasil, Argentina y México, se han unido a la economía digital a través de las soluciones de la compañía. Los ejecutivos de N5 esperan que ese número se duplique en 2023, particularmente con las nuevas operaciones de N5 en Perú, Paraguay y Estados Unidos.

N5 construyó su producto con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático a través de un conjunto de productos de Microsoft, incluidos Azure Cognitive Services, operaciones de aprendizaje automático, Azure Databricks y Azure Form Recognizer, dice Colombo, que añade que la IA y el aprendizaje automático están «críticamente involucrados en toda la toma de decisiones dentro de la herramienta».

«Los seres humanos son excelentes para crear y alimentar relaciones de confianza, proporcionar empatía y asesoramiento de manera integral. La IA debería ayudarlos a dedicar tiempo a eso al tomar decisiones de manera eficiente», dice Colombo.

Además, N5 participó del programa Microsoft for Startups Founders Hub, que proporciona hasta 150.000 dólares en créditos gratuitos de Azure y conecta a nuevas empresas con expertos en negocios, mentores y asesores técnicos. En 2021, Microsoft nombró a N5 Startup del Año en la categoría de excelencia empresarial para la región de América Latina y el Caribe.

«Crear una empresa de tecnología nunca es fácil, especialmente cuando estabas completamente atrapado, como nosotros», dice Colombo. «A menudo digo que Microsoft fue una especie de patrocinador al principio, dándonos lo que necesitábamos para centrarnos realmente en cumplir con nuestros clientes y mejorar nuestro producto.

«Más tarde, la relación maduró y se convirtió en una asociación a través de la cual podemos acercarnos a los clientes y ofrecer una solución holística para sus necesidades».

A través de su asociación con Microsoft, N5 adquirió más de 20 clientes en las industrias bancaria y de seguros. Y la historia continúa.

Nota original publicada en el News Center de Microsoft Latinoamérica: Llevar la inclusión financiera a América Latina con fintech e IA (microsoft.com)