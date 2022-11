El futuro de las relaciones con los clientes: CX y Metaverso, en el Customer Engagement Summit

Pablo Bovio, Regional Sales Representative de Nice LTD afirma: “Estamos entrando en una nueva era donde los datos son más potentes que el software. Es el nuevo desafío para alcanzar el éxito en que todos los negocios ahora tienen interés en aprovechar el poder de los datos para mejorar sus productos y servicios. Los datos ya son un activo comercial de las empresas, cuando se aprovechan en forma de inteligencia artificial, puede crear experiencias personalizadas que impulsar los resultados comerciales.”

“Luego de la transformación digital de los últimos años, se hace necesario dar un paso adicional y adelantarnos no solo a las tendencias, sino a las mismas expectativas de nuestros clientes dentro de los canales digitales”, agrega Alejandro Font, Consultor de Aplicaciones en Belltech Argentina, panelista invitado. “El uso de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial en nuestra visión de negocio actual no solo nos ayuda a adecuar los canales hoy en día, sino que nos da la visión analítica necesaria para entrar en el Multiverso con nuestros servicios”, sigue Font y concluye: “En un mundo 100% virtual, la analítica de comportamiento de cliente es la gran verdad que determinará el éxito de nuestros espacios. Por esto es necesario empezar a aplicar desde ya las herramientas disponibles y, sobre todo, crear equipos de trabajo transversales dentro de la empresa, que generen en conjunto la visión completa de la atención que se desea entregar. Una vez instalada la cultura digital, es natural el siguiente paso a nuevas tendencias y participaciones en canales emergentes. Como dice Gartner, ‘gana aquel que se acerque más a sus clientes’, y ¿qué manera más efectiva de acercarte que anticipándote a sus necesidades?”.

Por otra parte, Guillermo Ricci - Head Atos Unify Southern Cone afirma: "Los datos son el activo más importante en la economía mundial, o como resuena desde hace algún tiempo "data is the new oil". Según un estudio de Gartner, se espera que el 89% las empresas compitan principalmente en la experiencia de usuario en los próximos años. Las empresas que aprovechen al máximo el poder de estos datos, aplicados a la experiencia de usuario, tendrán la mayor de las ventajas competitivas relacionadas, podrán alcanzar mejores indicadores de negocios, tales como aumentos significativos de la satisfacción del cliente, mejora en la retención, aumento en la productividad de la operación y reducción en los costos operacionales".