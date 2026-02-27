Caso Loan: el Tribunal de Corrientes reconsiderará la fecha de inicio del juicio por su desaparición

En la audiencia preliminar, los jueces habían informado que el debate comenzaría el 7 de octubre próximo, pero ante un planteo del fiscal general Schaefer, al que se sumaron la querella y algunas defensas, el TOCF se comprometió a rever su agenda para adelantar el inicio del debate.

La audiencia preliminar se realizó en la Facultad de Derecho de la UNNE, donde el tribunal anticipó que revisará la fecha de inicio del juicio por la desaparición de Loan.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes informó que reconsiderará la fecha del 7 de octubre para el inicio del juicio por la desaparición del niño Loan Peña , ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal , de la localidad correntina de 9 de Julio . “ Acá, hoy, hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está ”, sostuvo la fiscalía en su exposición.

La decisión se dio durante la audiencia preliminar celebrada este viernes para preparar el debate que se desarrollará por las dos causas en las que se investigó a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras posteriores a la desaparición del niño de 6 años . La misma fue en línea con el planteo que realizó el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer , la querella y varias de las defensas .

En su exposición el representante del Ministerio Público Fiscal había requerido que se reviera la fecha impuesta. “ Estamos esperando justicia. Este es un caso que amerita justicia y lo más pronto posible ”, sostuvo. Tras ello, añadió: “ esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está ”.

La audiencia comenzó pasadas las 9 , en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) , ante el TOCF integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni (de Corrientes), Simón Pedro Bracco (General Roca), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Enrique Jorge Bosch (Resistencia) como juez sustituto.

El juez Ceroleni señaló en primer lugar que el objetivo de la audiencia era limitar la prueba a aquella que sea dirimente o relevante para “ llegar a un debate limpio y que no se repitan cuestiones ”. Por ese motivo, otorgó a las partes 15 días para que adecuen sus ofrecimientos.

Luego, había comunicado que las audiencias del juicio se desarrollarían de forma presencial, con asistencia del público en la lectura de la acusación, los alegatos y la sentencia y que se había definido como fecha de inicio el miércoles 7 de octubre, con una frecuencia de dos veces por semana (miércoles y jueves) hasta diciembre de 2026.

“El tribunal es absolutamente consciente de la urgencia que hay en este caso, de lo complejo que es el caso. Conocemos toda la impronta que se le pone. Pero también, le debo decir, al MPF y a las partes, que el tribunal está constituido por jueces de otra jurisdicción”, puntualizó el juez Ceroleni. Consideró que “compatibilizar, congeniar las fechas” para el debate llevó “un esfuerzo extraordinario” y que no era “caprichosa” la fijación de la fecha, según publicó fiscales.gob.ar.

Posible cambio de fecha y audiencias intercaladas

Luego, tras un cuarto intermedio, los magistrados consideraron lo postulado por el MPF y las partes respecto de realizar lo más pronto posible el debate. Allí, señalaron que reconsiderarían la fecha de inicio y la informarían al momento de comunicar el auto de admisión de prueba. Destacaron que analizarían la situación con los equipos técnicos de cada tribunal y que deberían hacer fechas intercaladas, en vez de dos audiencias semanales continuas. Además, aclararon que admitirían la participación de algunas partes a través de medios virtuales, lo cual evaluarán en cada caso que se requiera.

En la audiencia, el fiscal Schaefer también cuestionó que el tribunal no admitiera la actuación de un equipo de fiscales. Cabe destacar que, en el debate, el Ministerio Público Fiscal estaría representado por Schaefer, Pourcel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Sin embargo, algunas defensas cuestionaron esa intervención por considerar que no existía “igualdad de armas” al momento de enfrentar el debate.

“La actuación del Ministerio Público Fiscal, en su conjunto, lo que va a hacer es garantizar la eficacia del MPF. Es un beneficio, no solamente para la primera víctima que es Loan, sino también para su familia y es también una garantía para los imputados. Contribuye a la transparencia y hace a la correcta administración de justicia”, postuló el fiscal Schaefer.

Recordó que la Ley 27.148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal faculta en su artículo 12 al Procurador General de la Nación a formar equipos en causas de esta naturaleza y que “no existe ninguna prohibición legal para que pueda formarse un equipo". “De considerarse lo contrario, se estaría creando una normativa que no existe e inmiscuyéndose en la autonomía del MPFN, que lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional”, señaló.

Schaefer también destacó que la intervención de un equipo de fiscales “tiene que ver con una cuestión de seguridad”. En tal sentido, sostuvo que la participación en equipo “debilita a las organizaciones criminales”, pues “en este momento, nosotros estamos juzgando a un grupo de gente que, por lo menos, es responsable por la desaparición de un menor de edad de 5 años”.

Adelantó que, si no se admite la intervención del MPF en estas condiciones, recurrirá ante la Cámara de Casación, ya que dicha limitación “afecta la autonomía del Ministerio Público".

Testigos, pruebas y medidas solicitadas

Posteriormente, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel se refirió a los testigos y pruebas propuestos. “En este debate, lo que se está tratando de conseguir justicia para un menor de 5 años que aún hoy se encuentra desaparecido y queremos saber la verdad real de los hechos”, señaló.

Pourcel solicitó que 161 personas brinden su testimonio en el debate, en tanto prescindirían de la citación de los otros 588 testigos propuestos, siempre que se incorporen por lectura las actas y que las defensas no las cuestionen. Sin embargo, algunos de los defensores rechazaron dicha incorporación, por lo que el MPF pidió, entonces, que se cite a todas las personas propuestas.

También, ante el cuestionamiento para que los familiares de Loan utilicen una remera con su cara durante las audiencias, el MPF señaló que no veía inconveniente, ya que aún está vigente el “Alerta Sofía” respecto del niño que hoy tendría 6 años.

Por su parte, las querellas solicitaron —como medida de instrucción suplementaria— que se realice una reconstrucción del hecho y se analicen las comunicaciones que mantuvieron las personas imputadas. Ante esto, el tribunal indicó que la medida en el lugar se haría una vez que comience el debate “en alguna de las audiencias”.

Imputaciones

En el juicio se tratarán dos causas —que se acumularon— en las que se investigaron las circunstancias en las que desapareció Loan, el 13 de junio de 2024. El niño fue visto por última vez cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños, con los que había compartido un almuerzo en casa de su abuela, en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Desde entonces se realizaron múltiples medidas de investigación: se recibieron declaraciones testimoniales, se practicaron peritajes, se analizaron dispositivos electrónicos, se produjeron informes patrimoniales, se concretaron pedidos de colaboración internacional y se rastrillaron distintas zonas, pero el niño nunca fue hallado.

El primer grupo de imputados, por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan D. P., en calidad de coautores, lo integran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de la víctima), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y el comisario Walter Adrián Maciel, como partícipe necesario. El delito que se les endilga, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Inicialmente, todos ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

En ese requerimiento de elevación a juicio los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento.

La segunda causa se inició en la justicia federal respecto de Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estas personas llegaron a la localidad correntina como integrantes —aunque luego se determinó que no lo eran— de una asociación contra la violencia infantil y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Oportunamente, la fiscalía federal consideró que habrían incurrido en una serie de maniobras para desviar la investigación.

En virtud de ello, les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.