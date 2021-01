Aceleración digital y el desafío de potenciar la industria del seguro

Esta posibilidad y certeza de sentirnos más fuertes, es la que motoriza el mundo de los seguros. Me refiero a esa condición, esa certeza y esa confianza externa que busca el ser humano para proteger sus bienes y garantizar la continuidad de su estilo de vida ante eventos que no controla. El seguro existe desde la prehistoria en economías no monetarias y existen registros de transacciones de seguros monetarias en el código de Hammurabi con sus 3800 años de antigüedad. Está claro que los seres humanos buscamos lo mismo desde siempre: proteger aquello que amamos ante adversidades que nos superen como individuos.