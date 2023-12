The New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por infringir derechos de autor

The New York Times está demandando a OpenAI y Microsoft.

El diario The New York Times está demandando a OpenAI y Microsoft , los creadores de ChatGPT y otras plataformas de IA, por infracción de derechos de autor, alegando que las empresas son responsables de "miles de millones de dólares en daños legales y reales".

La demanda, presentada el miércoles en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, no incluye una demanda monetaria específica, pero sí afirma la afirmación antes mencionada de que Microsoft y OpenAI son responsables de miles de millones en daños, y también exige que cualquier modelo y datos de chatbot que se extraigan estén protegidos por derechos de autor y el trabajo basado en el Times sea desmantelado.

El Times podría sentar un precedente respecto a la Inteligencia Artificial

Esta demanda marca el primer caso de alto perfil en el que una empresa de medios estadounidense demanda a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor con respecto a su contenido escrito.

"La protección de la propiedad intelectual del Times es fundamental para su capacidad continua de financiar periodismo de talla mundial en pro del interés público", afirma la demanda. “Si The Times y sus pares no pueden controlar el uso de su contenido, su capacidad para monetizar ese contenido se verá perjudicada. Con menos ingresos, las organizaciones de noticias tendrán menos periodistas capaces de dedicar tiempo y recursos a historias importantes y profundas, lo que crea un riesgo de que esas historias no se cuenten. Se producirá menos periodismo y el costo para la sociedad será enorme”.