Tres pasos clave para los directores financieros en la era de la inteligencia artificial

Especialistas del IMD Business School plantean que los directores financieros deberían diseñar sistemas integrados de datos, modelos y agentes, redefinir cómo se mide la productividad y establecer reglas claras sobre dónde se permite la autonomía de la IA.

Prosperar en la era de la inteligencia artificial (IA) exige un profundo cambio en las habilidades y la mentalidad de las áreas de finanzas. A continuación, se presentan tres decisiones clave de liderazgo sobre cómo opera la empresa.

El punto de partida no es una hoja de ruta de IA, sino tener una visión clara de dónde deberían ubicarse la inteligencia y la autonomía dentro de los flujos de trabajo financieros y transversales a la empresa. Recomiendan que los CFO (directores financieros):

Las métricas tradicionales , basadas en la cantidad de personal, el esfuerzo o la actividad , ya no alcanzan cuando agentes de software ejecutan decisiones de manera continua y a gran escala. Proponen que los CFO:

A medida que los sistemas de IA pasan de recomendar a actuar, la gobernanza se vuelve una responsabilidad financiera central. Esto va más allá de la ética y el cumplimiento normativo: implica definir quién decide qué, a partir de qué umbrales se escala un caso y quién rinde cuentas, en un entorno donde personas y agentes operan juntos. Sugieren que los CFO:

Establezcan límites claros sobre dónde se permite la autonomía, cómo se gestionan las excepciones y cómo se garantiza la transparencia, en particular en ámbitos regulados y de alto riesgo.

Establezcan una gobernanza bien diseñada que equilibre velocidad con control, e innovación con responsabilidad.

Aprendizajes clave

Al rediseñar cómo se trabaja en las organizaciones híbridas de personas y agentes, cómo se mide el desempeño y dónde se permite la autonomía, los CFO pueden convertir la inteligencia en una fuente duradera de ventaja competitiva.

Autores

Salvatore Cantale, profesor de Finanzas y director del IMD Global Board Center. Es profesor de Finanzas en el IMD y dirige el IMD Global Board Center desde 2026. Sus principales áreas de investigación y consultoría son la creación de valor, la valuación y la forma en que las empresas estructuran sus pasivos y eligen opciones de financiamiento. También estudia la relación entre las finanzas y el liderazgo, y el rol de liderazgo del área financiera. Dirige los programas Finance for Boards, Business Finance y Strategic Finance, así como Driving Sustainability from the Boardroom y el recientemente diseñado Bank Governance.

Konstantinos Trantopoulos, asesor e investigador asociado del IMD. Es asesor senior e investigador del IMD. Trabaja con ejecutivos de primer nivel, directorios e inversores de capital privado sobre las palancas estratégicas, comerciales y operativas que impulsan el crecimiento y el valor empresarial. Su trabajo se centra en inversiones, asignación de capital, diligencia comercial, dinámicas de mercado y la manera en que las nuevas tecnologías y la IA transforman la creación de valor. Sus análisis fueron publicados en Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, California Management Review, MIS Quarterly, Industry and Innovation, Το Βμα y Forbes.

Michael R. Wade, profesor de Estrategia y Digital. Es profesor de Estrategia y Digital en el IMD y director del Global Center for Digital and AI Transformation. Dirige varios programas abiertos, como Leading Digital and AI Transformation, Digital Transformation for Boards, Leading Digital Execution, Digital Transformation Sprint, Digital Transformation in Practice y Business Creativity and Innovation Sprint. Escribió diez libros y cientos de artículos, y condujo podcasts de gestión de gran audiencia, entre ellos Mike & Amit Talk Tech. En 2021 fue incorporado al Salón de la Fama de los Swiss Digital Shapers.

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