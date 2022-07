Alibaba subió un 37% desde sus mínimos: ¿es buena idea comprar?

Alibaba es un holding de China que se dedica al comercio electrónico, incluyendo portales de ventas por mayor, por menor, y entre consumidores. También ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube.

Ha tenido un crecimiento brutal, acelerado durante la pandemia. Veamos su evolución:

En octubre de 2020 valía u$s 318. Desde allí, cayó un 77% hacia la zona de u$s 73. Y en las últimas semanas subió un 37%, llegando a los u$s 100.

Vale aclarar que Alibaba aún sigue 67% debajo de sus máximos históricos. En cambio, Amazon cayó “tan solo” un 34%. ¿En qué radican las diferencias, teniendo en cuenta que Alibaba tiene muchos mejores números? Veamos:

En el cuadro se puede observar que, mediante esas métricas de valuación, la comparación favorece a Alibaba. Esta tiene un mayor crecimiento, con mejores márgenes y su valuación es mucho más “barata” que la de Amazon.

Entonces, ¿en dónde radica el problema?

Justamente, en el país en el que opera. El cuadro podría sumar una inmensa cantidad de indicadores más, pero si no incorpora el riesgo político, la comparación nunca será adecuada. ¿De qué se trata esto?

Alibaba es una empresa de China y fue la primera en ser perseguida y controlada duramente por el gobierno. Ha recibido multas de gran magnitud y fue gravemente perjudicada, con el afán de controlar prácticas antimonopólicas. Para tener una referencia: las multas le restaron más de u$s 2.600M a los ingresos de la compañía.

La actual crisis en China está relacionada con el sector bancario y la burbuja inmobiliaria que se creó. En estas semanas la situación se agravó aún más: cuatro importantes bancos congelaron millones de dólares y el Gobierno reprimió a los ahorristas frente a la sede del Banco Popular de China en la ciudad de Zhengzhou.

La realidad marca que las grandes empresas de China pasaron a ser un dolor de cabeza para el Partido Comunista. Esto se ve desde la enorme cantidad de regulaciones hasta violaciones de datos.

La lógica intervencionista es la que hace distinguir fuertemente a Alibaba de Amazon. Mientras Amazon (EEUU) goza de libertad y reglas claras, Alibaba (China) sufre de todo lo contrario.

Entonces, ¿es buena idea comprar Alibaba a estos precios? Depende del estómago del inversor. Desde los precios, la compañía mostró una buena reacción en los últimos meses, aunque sigue en el fondo del mar.

Al mercado le importa más el contexto político y económico que los datos fundamentales de la empresa, que viene creciendo a paso firme.

Si se aclara el panorama en China y adoptan un rumbo más libre, sin dudas Alibaba dará jugosas ganancias. Por ahora hay incertidumbre total. Recomendación: perfiles conservadores, abstenerse.

