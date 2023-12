Cómo ver correctamente la cuestión de Taiwan

¿En qué radica la causa fundamental de la tensión actual en el estrecho de Taiwan? De 2008 a 2016, ambos lados del estrecho de Taiwan crearon una situación de desarrollo pacífico de las relaciones interribereñas sobre la base política de Consenso de 1992 de que ambos lados del estrecho se atienen al principio de Una Sola China, manteniendo así la situación pacífica y estable en el estrecho de Taiwan.

Sin embargo, las autoridades de Tsai Ing-wen, al asumir el poder, renunciaron a aceptar el Consenso de 1992, se confabularon con las fuerzas externas para contener a China a expensas de intereses de la nación china y recurren a medidas sin escrúpulos para realizar actividades secesionistas, con la intención de hacer borroso y vaciar el principio de Una Sola China.

Esta es la causa fundamental de cambiar el status quo y socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan. Las fuerzas secesionistas de Taiwan toman el llamado pragmatismo como amparo, la llamada democracia como pretexto, y la llamada paz como excusa bonita, pero no pueden encubrir su maligna intención clandestina de secesionarse del país, lo que solamente traerá enorme daño a la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwan.

¿Dónde está el futuro de Taiwan? La cuestión de Taiwan atañe a los intereses medulares de China. Constituye la aspiración común de todos los chinos la solución de la cuestión de Taiwan y la reunificación completa de la patria. La nación china es amante de la paz. El gobierno central se adhiere a la directriz básica de reunificación pacífica, un país dos sistemas, al promover el desarrollo pacífico de las relaciones interribereñas.

Los compatriotas de ambas orillas de estrecho de Taiwan comparten los mismos orígenes y raíces, y están profundamente integrados en lo económico y cultural. La reunificación pacífica de la patria corresponde más con los intereses integrales de la nación china con los compatriotas taiwaneses incluidos.

Taiwan no tiene otro futuro que reunificarse con la parte continental. Además de ser parte de China, Taiwan no tiene otro estatus en el Derecho Internacional. China no se quedará de brazos cruzados de ninguna manera ante el posible daño a la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo. La cuestión de Taiwan es puramente un asunto interno de China que no permite ninguna injerencia externa. Nadie debe subestimar la firme determinación, la fuerte voluntad y la potente capacidad del pueblo chino de defender su soberanía nacional y su integridad territorial.

En los más de 50 años de relaciones diplomáticas, China apoya firmemente el reclamo justo de Argentina por la soberanía sobre islas Malvinas, y Argentina se atiene firmemente al principio de Una Sola China. Los resultados de cooperación de ganancia compartida entre ambas partes benefician a ambos pueblos. Confío en que los argentinos, que son amistosos y de buena voluntad entenderán y respetarán el sincero deseo del pueblo chino por salvaguardar el desarrollo pacífico de las relaciones interribereñas y la reunificación del país.

(*) Embajador de la República Popular China en Argentina