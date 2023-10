¿Cuál será el panorama de los bonos para después de las elecciones?

Comencemos analizando lo que pasó con los bonos en dólares de ley extranjera, comúnmente referidos como los Globales. Por un lado, los títulos argentinos no fueron ajenos al mensaje de ‘higher for longer’ de la Fed. En este sentido, luego de la reunión de septiembre, el comunicado de la Reserva Federal impactó negativamente en el universo emergente y distressed, siendo los instrumentos argentinos entre los más afectados. De esta manera, los Globales, volvieron a niveles que no veíamos desde mayo de 2023, y prácticamente borraron las ganancias observadas en el año.