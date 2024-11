Descubrir qué hacer en la universidad

Elegir la carrera universitaria es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida. No la más importante, desde ya, entre otras cosas porque una carrera universitaria nos proporciona una formación intelectual que podemos usar de muchas maneras distintas luego de graduarnos.

Sin embargo, para los jóvenes con muchos intereses intelectuales puede ser un problema serio tener que decidirse por una carrera. A menudo no solo hay que elegir a qué facultad se va a ir a estudiar (Filosofía y Letras, Económicas, Sociales, Exactas, etc.), sino que hay que elegir una carrera específica dentro de esa facultad. Lo que se elige es una formación profesional muy estrecha. Este modelo surgió en el siglo XIX en Europa, con facultades profesionales en medicina, derecho, ingeniería y otras disciplinas, y se adoptó en Iberoamérica. Estados Unidos no hizo en cambio un corte con la tradición universitaria europea previa, donde los estudios generales de grado eran seguidos en posgrado por una formación profesional.