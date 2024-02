Día mundial de las Enfermedades Raras: una oportunidad para visibilizar

Angustia e incertidumbre. Eso sintieron mis padres cuando por fin descubrieron mi diagnóstico allá en 1984: Artrogriposis Múltiple Congénita, una de las más de 8000 condiciones poco frecuentes de las que se tiene poco conocimiento e información. Y constantemente pienso en qué hubiera sucedido si mi tratamiento no hubiera sido acertado o no hubiera tenido los recursos. Tal vez no caminaría o a lo mejor ni siquiera podría moverme. O al menos eso dijeron los médicos. En este arduo camino, fue fundamental el apoyo médico, el diagnóstico temprano y el trabajo constante en pos de mejorar la calidad de vida a través de apoyos y herramientas. Sin embargo, mi suerte no es la de muchos.