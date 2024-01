¡Llegaron los ETFs de Bitcoin! ¿Y ahora?

¿Qué implica esto para la industria? Esta decisión tiene un gran impacto tanto para inversores particulares como institucionales. Con los nuevos ETFs, los inversores pueden incluir Bitcoin en sus carteras de inversión de manera más fácil, de la misma manera que lo hacen con acciones. Ya no es necesario lidiar con complicados exchanges criptos, sino que ahora tienen una forma más simple y directa de acceder a este tipo de activo.

Hace dos meses había comentado sobre la expectativa que había en el mercado por la inminente aprobación de los ETFs. En ese momento, Bitcoin cotizaba a USD 37.000.

Finalmente, se otorgaron autorizaciones a 11 solicitudes de ETF, entre ellos BlackRock, Valkyrie, Grayscale, Bitwise, Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck y WisdomTree.

Veamos la evolución del precio de Bitcoin:

Vale aclarar que la aprobación de parte de la SEC fue el 10 de enero y que el día 11 Bitcoin llegó a superar la barrera de los USD 49.000. Desde allí, retrocedió y actualmente cotiza en torno a los USD 43.000. Es decir, no llegó a consolidar la suba luego de la aprobación de los ETF y cayó un 12% desde esos niveles. Clásico “sell with the news”.

¿Qué puede pasar con el precio?

Es innegable la tendencia alcista que atraviesa Bitcoin. Desde los mínimos de fines de 2022, acumula una suba superior al 150%.

Pero uno no puede obviar el contexto del mercado de EEUU. Y los datos muestran que el Bitcoin sigue siendo un activo de riesgo que se comporta de manera similar a las acciones, más allá de las cualidades que tiene, que son realmente vanguardistas.

Veamos la comparación entre Bitcoin y el Nasdaq en los últimos años:

El gráfico habla por sí solo. El Bitcoin se sigue comportando como un activo financiero de mucho riesgo, equiparable al Nasdaq, el principal índice de acciones tecnológicas.

Entonces, ¿qué puede pasar con el Bitcoin? Mirando el gráfico, uno podría concluir que va a depender mucho de lo que pase con el mercado de acciones. Y el mercado va a estar muy atento a cómo evoluciona la inflación y la situación económica en general.

El que está comprado en Bitcoin, por el momento, no tiene argumentos para vender. Pero es importante destacar que comprar Bitcoin (u otra criptomoneda) y aferrarse sin ningún tipo de plan de contingencia, por si el trade no sale como lo previsto, es un error.

Más allá de lo increíble y revolucionario que son algunos proyectos, no se puede apelar al método de “comprar y rezar”.

El bitcoin es un activo más dentro del mundo financiero, en el que se puede hacer trend-following. Utilizar ese método es consistente con ser rentable en el largo plazo, controlando el riesgo.

Otro evento importante para Bitcoin es el halving, que se producirá a principios de abril de este año. Esto implica la reducción a la mitad de las recompensas para los mineros y, por ende, de la emisión de nuevos BTC. El halving ha demostrado consistentemente impulsar el precio hacia nuevos máximos históricos. Aunque vale destacar que es algo sabido por el mercado, entonces es difícil no imaginar que no se vaya incorporando antes en el precio, ya que no es una novedad.

¿El Bitcoin irá de vuelta a máximos históricos post halving? Nadie lo sabe, por eso es importante tener un plan. Uno como inversor no puede descartar ningún escenario, incluido la posibilidad de que la aprobación de los ETF haya sido un techo y Bitcoin comience a corregir. Como siempre, los precios mandan.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.