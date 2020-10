Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y la iniciativa del etiquetado frontal

Esta enfermedad actualmente afecta a países de altos, medianos y bajos ingreso en todo el mundo, por lo que hay que reconocer que estamos frente a una auténtica pandemia de tipo no infecciosa, es decir que no es contagiosa, pero que se ha comprobado que tiene un carácter hereditario. Es por esto que es de suma importancia incorporar información nutricional en los alimentos procesados, que permitan al consumidor identificar con facilidad aquellos alimentos con alto contenido o excesivo de nutrientes como grasas saturadas, azucares, sodio y a la vez informar si contienen o no edulcorantes. Esta información deberá ser diseñada para que todos los miembros de una familia puedan comprender con facilidad, simplificando la complejidad del valor energético nutricional de cada alimento así como el contenido en porcentaje de sus ingredientes, esto genera un verdadero acceso universal a la información nutricional.