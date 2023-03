PBA: Píparo se reposiciona como la candidata a gobernadora de Milei y Espert se perfila en la interna PRO

No se trató de una novedad sino más bien de una confirmación. Sucede que desde hace rato que la diputada nacional Carolina Píparo se mostraba junto a su par, Javier Milei. Incluso se los veía entrar juntos al recinto de la Cámara baja. Pero faltaba la oficialización del hecho. Y llegó. La legisladora tomó la decisión de romper con José Luis Espert y sumarse a las filas del líder de La Libertad Avanza.

En un posteo realizado por sus redes sociales, Píparo comunicó la conformación del espacio “Buenos Aires Libre”. “Tomo esta decisión basándome en la coherencia como base rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad”, manifestó en una nota dirigida a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Representatividad

Pese a que todavía no lo confirmar desde adentro, la diputada nacional es la principal aspirante a quedarse con la representatividad de Milei en la provincia de Buenos Aires. Un espacio que viene siendo medido sin el nombre de un aspirante en las diferentes encuestas con un piso de votos importante.

Un escenario que complica de lleno a Juntos debido a que, como se sabe, la Provincia se gana por un voto. Con este marco, la principal fuerza opositora busca concretar el arribo de Espert a la interna. Cabe recordar que el diputado se anotó en la compulsa sin referentes nacionales y con la apertura de poder disputar la principal candidatura por adentro de Juntos.

“Estamos empezando a conversar para algo muy importante, que es la conformación de un nuevo espacio opositor en el que el liberalismo forme parte de ese nuevo espacio opositor, un hecho histórico, luego de que yo propusiera en el 2021 para las legislativas conformar unas gran PASO”, ya había adelantado Espert en los últimos días a través de declaraciones televisivas.

Vale mencionar, además, que la salida de Píparo no será la única. En la Provincia, de a poco, aquellas corrientes que entraron a través de Espert pero que hoy ya apoyan a Milei irán comunicando su salto así como también aquellos sectores independientes de diversos municipios.

Lo cierto es que de concretarse esta unidad también aparecerían sectores heridos hacia adentro de Juntos. Principalmente en el peronismo no kirchnerista que juega en favor del PRO. Sucede que el aumento de terminales internas no hace más que provocar un menor número de representación. Y hay muchos que hoy no se mostrarían a favor de este acuerdo.

Uno de ellos es Joaquín De la Torre, precandidato de Patricia Bullrich en la Provincia, quien de no quedar representado a través de su corrientes o de la de Javier Iguacel o Néstor Grindetti, quienes hoy se muestran cercanos a la titular del PRO, podría pegar el portazo y llevarse su fuerte presencia en la primera sección electoral justamente con Milei.

Son muchos los que hoy se animan a pensar en un binomio entre Píparo y De La Torre. O viceversa.