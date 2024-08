Cámaras de colectivos le reclamaron al Gobierno porteño por proyecto de minibuses eléctricos

Según los pliegos publicados, la licitación es por 12 ómnibus, de los cuales 10 estarán operativos y 2 quedarán como reserva. A su vez, no podrán superar los 7.30 metros de largo y tendrán 16 asientos y espacio para pasajeros parados.

El recorrido planificado para los minibuses es en la zona del Casco Histórico, que cuenta con protección ambiental, por lo que no podrían circular a más de 12 kilómetros por hora. Esto haría que el recorrido completo, comprendido por una vuelta de alrededor de 12.3 kilómetros y 36 paradas, demande 97 minutos. Además, la autonomía mínima que tienen es de 170 kilómetros.

El pedido de las Cámaras Empresarias del Transporte de colectivos al Gobierno de la Ciudad

“Nos dirigimos a Usted con el objeto de solicitar una audiencia que nos posibilite manifestarle personalmente nuestra sorpresa y preocupación como representantes de las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, por el reciente llamado a procedimiento de selección mediante licitación pública, que se publicó en el Sistema de Compras Públicas del organismo a su cargo y que tiene por objeto la instalación de un sistema de transporte de personas con vehículos eléctricos denominado MiniMUBE”, comienza el petitorio.

Sumado a eso, señalaron en la carta enviada a Jorge Macri que, si bien son conscientes de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la competencia sobre el transporte público de pasajeros que transcurre en su territorio, los sorprendió el lanzamiento de “servicio con minibuses eléctricos, en competencia con el servicio público prexistente”.

“En momentos de carencias económicas, las autoridades debieran estar avocadas a estudiar maneras de hacer más eficiente para el usuario la prestación del servicio público, pero nos han sorprendido con un proyecto que tiene por objeto generar uno nuevo, absolutamente superfluo e innecesario, cuyo objetivo final no alcanzamos a visualizar. En efecto, si el objetivo de tal proyecto fuera el de comenzar a experimentar con buses eléctricos, las empresas que representamos siempre se han manifestado predispuestas a que, establecido un marco regulatorio previsible, efectuar parte de sus prestaciones con la utilización de dicho tipo de vehículos, que por lo demás a la fecha no poseen la licencia de configuración de modelo indispensable para su habilitación”, ampliaron en el comunicado.

Asimismo, insistieron que “el sistema cuya implementación se proyecta resulta ser, además, una competencia absolutamente desleal con el servicio público que actualmente prestan nuestras representadas, pues se lo publicita como gratuito para el pasajero, cuando en realidad lo que ello conlleva es un inversión absolutamente desmedida por parte de la ciudad, del que deberán hacerse cargo todos los vecinos, cuya decisión de erogación resulta inexplicable, como resulta inexplicable que se coloque en competencia con el servicio público que debiera estar bajo su jurisdicción, uno nuevo a crearse, sin haber considerado a aquel que debiera ser su responsabilidad”.

“Nuestra propuesta, sr. Jefe de Gobierno es que la Ciudad Autónoma establezca su marco regulatorio y formule un plan integral que resulte ser racional y eficiente, pues la actividad, suponemos es de su conocimiento, atraviesa una severa crisis, cuya continuidad no admite de innovaciones que no se encuentren en armonía con el existente, por lo que solicitamos se deje sin efecto el referido llamado, y cualquier otro proyecto que no sea formulado con la debida consideración de dicho plan integral”, indicaron en la misiva.

Por último, se pusieron a disposición del Gobierno porteño “a los fines que considere, con un ánimo absolutamente colaborativo para lograr, lo que descartamos es también su objetivo, tener un mejor transporte en la ciudad para todos sus usuarios, reiterando nuestra solicitud de audiencia para poder abordar el tema y plantearle nuestras inquietudes y propuestas”.

El petitorio está firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).