Alberto F. en Chile: "unión" y "multilateralismo" como camino para la región

Alberto Fernández fue más allá y volvió a la idea de un “capitalismo” que “debe revisarse”. Sobre este punto, dijo: “No estoy hablando de la insuficiencia del capitalismo, estoy hablando de un capitalismo más humanitario. El actual no atiende la importancia de la humanidad y no es bueno. Claramente. Se necesita apostar a la inversión, al trabajo, al desarrollo y no un sistema que se concentra en la explotación financiera”.

Según el primer mandatario, “las riquezas de las sociedades ya no están ni en la plata, ni en el oro, ni en el petróleo, ni en el cobre, ni en la soja, ni en el trigo”, sino que “están en el conocimiento”. El Presidente recibió guiños de las autoridades de la Cepal y del exjefe de Estado chileno Ricardo Lagos (ver aparte).

Antes de regresar a la Argentina, Fernández dio una conferencia en la embajada argentina y reiteró que “América latina tiene que estar unida para plantearle al mundo lo que América latina necesita”, y calificó al viaje como “más que fructífero”.

“Divididos somos más débiles en un momento en el que el mundo nos abre una oportunidad de construir un nuevo mundo con otras reglas, y donde si el continente estuviera claramente unido, podríamos tener más fuerza para hacer nuestros planteos sobre cómo queremos que sea el mundo pospandemia”, remarcó el Presidente.

Según Fernández, “Chile es un país que invierte mucho en Argentina”, con “empresas muy importantes”, y pretende que las mismas “sigan apostando al país” y “que puedan crecer, que es lo que nos interesa”, Además, detalló que tanto con empresarios como con el presidente Sebastián Piñera se iniciaron diálogos sobre posibles acuerdos en materia energética relacionados con el gas que se produce en el yacimiento de Vaca Muerta.

Durante la conferencia, Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller, Felipe Solá; el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

El Presidente estuvo en Chile junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y una comitiva integrada por Cafiero, Solá, Nicolini, los ministros de Salud y de Defensa, Ginés González García y Agustín Rossi, respectivamente; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. También participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; La Rioja, Ricardo Quintela; Salta, Gustavo Sáenz, y San Juan, Sergio Uñac. No fue invitado el mendocino Rodolfo Suárez, del radicalismo.