Citan a declarar a Sofía Pacchi por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género

En detalle, la ex primera dama denunció que, durante este episodio, Fernández la "zamarreó de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello". Al imputar al ex presidente, la Fiscalía investiga nueve hechos que sustentan los delitos atribuidos. En dos de ellos, se referencia a Pacchi, amiga de la ex Primera Dama y asidua visitante de la quinta de Olivos, hasta la viralización de la fiesta de cumpleaños de Yañez, en la que estuvo presente.

Fabiola Yañez denuncia a Alberto Fernández.jpeg En las últimas horas, Pacchi se desligó del expresidente y desmintió una relación sentimental con él.

En las últimas horas, la ex asesora de imágen y comunicación hizo público un comunicado en el que negó cualquier tipo de "vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente". Por su parte, su abogado defensor, Fernando Burlando, confirmó la solicitud de una prórroga en la fecha establecida para declarar en la Justicia, debido a que Pacchi fue madre recientemente.

El pasado lunes, el ex intendente de la quinta de Olivos bajo la administración de Fernández, Daniel Rodríguez, declaró que, hasta que se dio a conocer la foto, "Sofía Pacchi era concurrente a la Quinta de Olivos y era colaboradora de la primera dama". Luego, el funcionario agregó: "Después, no la vi más. Me enteré que había tenido un cargo en gobierno, Casa Rosada. Una vez, al final del mandato fue a la Quinta, cuando Fabiola no estaba".

Pacchi es una de las seis personas citadas a declarar en la causa contra el expresidente. Además, González también llamó a dar testimonio a la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero; al titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Fernández, Federico Saavedra; al intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; a Miriam Yáñez Verdugo, mamá de la ex primera dama, y a la periodista Alicia Barros.

Nuevos chats en la causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

La causa contra Alberto Fernández sigue dando que hablar. En los últimos días se dieron a conocer nuevas capturas de pantalla de conversaciones entre la ex primera dama y el expresidente. Sin embargo, lo que se lee en los mensajes no se condice con la versión de Alberto Fernández, en la que señaló que Yañez impulsó la acusación en la Justicia después de decirle que había recibido una oferta por u$s3 millones para denunciarlo.

chats-alberto-fernandez-fabiola-yañez-dinero.jpg Los chats filtrados entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

En los chats puede leerse que Yañez le asegura a Fernández que no aceptará plata de su parte. Los chats visibilizaron la relación entre ambos y pusieron el foco en una discusión económica: “ Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz”, escribió la ex primera dama al expresidente.

“No te preocupes”, continua Fabiola. "Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado” agregó de forma contundente en el diálogo la ex primera dama.

En la conversación, Yañez también le reprocha al expresidente su trato para con ella y su familia: “Jamás me preguntaste cómo vivía mi familia en Misiones con $120.000 (menos que un plan). Gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos” sentenció.

“A tu hermano si le conseguiste un buen trabajo. Te felicito. Así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa. Y son tan egoístas, que me esforcé tanto en las Navidades y todo que tuvieran un lindo regalo. Cosa que jamás recibió de ellos” concluyó Yañez en el chat con Alberto Fernández que se dio a conocer hace tan solo unos días atrás.