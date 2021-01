Se reactiva Congreso, pero sin acuerdo para retomar sesiones

El oficialismo está dividido frente a la propuesta de suspensión de la elección primaria y la oposición también. De esa manera es más probable que se siga dilatando la discusión. Entre los opositores a favor del proyecto de suspender las primarias por única vez están los gobernadores Gustavo Valdés, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy. En cambio Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que si bien estaría bien eliminar las PASO en el futuro, no es correcto modificar el calendario electoral en este momento.

El Congreso mostrará en las próximas semanas si arrancará la discusión que defina la polémica.

No es el único tema que ralentiza la actividad en la Cámara de Diputados. También, como anticipó este diario, se postergó la sesión prevista para mañana por la falta de acuerdo para incorporar en el debate el proyecto para prorrogar el régimen de Biocombustibles que impulsan las provincias de perfil agrícola y que resisten aquellas que tienen a los hidrocarburos como actividad central para el desarrollo. Además, Alberto Fernández no incluyó el proyecto en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, por lo que si no hay acuerdo será difícil que se trate.

En el mismo sentido, a pesar de que se habilitó el debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al incorporar por decreto en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, son pocas las chances de que pueda tratarse en lo inmediato ante la falta de acuerdo.

Además, cuando los gobernadores le pidieron al Presidente que suspenda las elecciones primarias -la semana pasada, en La Rioja-, conocieron que el Gobierno no enviaría un proyecto propio y que tampoco iba a impulsar la propuesta, lo que suma para que se dilate su tratamiento y a medida que pasa el tiempo el propio cronograma electoral no permitirá cambios.