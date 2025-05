Cristina Kirchner asistió a un dirigente herido tras la represión a jubilados frente al Congreso

La represión a los jubilados y militantes volvió a poner en el centro de la escena la violencia institucional y el descontento social creciente. En ese contexto, la presencia de Cristina Kirchner y la reacción de dirigentes como Grabois reflejan la tensión política que genera el modelo económico y represivo que impulsa el oficialismo.

Después de otra represión contra los jubilados y quienes los defienden, trasladaron a @CaropresiNico del @mteargentina al Instituto Patria para hacerle las primeras curaciones.



Nico puso literalmente el cuerpo para defender a los jubilados, y específicamente al padre Paco, de… pic.twitter.com/Y5T3EOQibZ — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 14, 2025

Nueva marcha de jubilados en el Congreso: heridos y detenidos luego de la represión

En medio del debate por reformas en Diputados, un grupo de jubilados volvió a convocarse en las inmediaciones del Congreso en reclamo de mejoras en sus haberes y alternativas a la moratoria previsional. Efectivos de seguridad nacionales aplicaron nuevamente el protocolo antipiquetes y lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes, que contaron con el respaldo de activistas religiosos y curas católicos.

Como sucede todos los miércoles, el operativo de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) se adelantó a la llegada de manifestantes y desplegó un operativo en la avenida Rivadavia, la misma por donde los diputados ingresan al Congreso de la Nación, limitando los carriles para el tránsito vehicular. Una vez que los jubilados y quienes los acompañan comenzaron con sus acciones de protesta (levantan carteles cuando el semáforo detiene el paso o buscan concretar una vuelta a la manzana del Palacio Legislativo), los efectivos comenzaron a empujarlos con sus escudos sobre la vereda y contra las paredes.

"Voy a venir de vuelta hasta que esto no se solucione. Estamos cansados de que nos fajen", dijo uno de los jubilados ante los medios de comunicación. Otro manifestante apuntó contra una compañía de transporte público que desvió su habitual recorrido para que los colectivos sin pasajeros entorpezcan aún más el tránsito. Como resultado del operativo, una vez más fue herido el padre Francisco "Paco" Olveira, junto a una decena de personas. Habrían al menos dos detenidos.

La jubilación mínima actual es de $296.396, mientras que la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) -que les corresponde a quienes no llegan a los 35 años de aporte- alcanza los $237.116 y la Pensión No Contributiva es de $207.477. Existe un bono adicional de $70.000, que no se actualiza desde marzo del 2024. El pasado marzo del 2025, venció la moratoria previsional que permitía que accedan a una remuneración aquellos trabajadores que cumplieron la edad jubilatoria pero no llegaron a los 35 años de aportes.