Cruce de Axel Kicillof, críticas de la UCR de Martín Lousteau y silencio del PRO de Mauricio Macri

Desde la UCR , las principales críticas llegaron de Martín Lousteau , senador nacional y jefe del Comité Nacional del partido, mientras que gobernadores como Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza) no presenciaron el discurso del Presidente a diferencia de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco) que viajaron desde sus provincias para estar en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

"En uno de los hechos más graves desde que el Congreso volvió a funcionar en 1983, un diputado opositor fue golpeado por asesores oficialistas. Ahora entendemos por qué no querían periodistas cerca. Mi solidaridad con @ManesF y, más que nunca, reitero la necesidad de defender nuestra democracia de los ataques del presidente Milei", fue el posteo de Lousteau quien además se encargó de difundir un comunicado de la UCR repudiando la agresión contra el diputado de la provincia de Buenos Aires que en 2021 compartió lista con Diego Santilli.

También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, repudió la agresión al diputado del radicalismo. "En plena democracia y en el inicio de las sesiones, no podemos permitir que un presidente insulte a un diputado nacional electo por el voto popular, ni que uno de sus asesores atente físicamente contra él. El agravio nunca puede reemplazar al debate. Lo que vimos en el Congreso no es solo un ataque a Facundo Manes, sino un golpe a los valores que deberían regir nuestra democracia: el respeto, la pluralidad y la construcción colectiva. No hay respeto por las instituciones ni por la gente", posteó el mandatario riojano.