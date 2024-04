El director de ANSES aseguró que "no se han afectado de ninguna manera las prestaciones con los despidos"

“No se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSES con los despidos que se han realizado. La ANSES sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban , eran ingresos recientes”, aseguró durante su interlocución en la Comisión de Previsión y Seguridad Social que debate una nueva reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados .

Luego detalló: “Hay una tendencia a ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima . Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”. “De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”, agregó.

Comisión de Previsión y Seguridad Social Cámara de Diputados.jpeg Comisión de Previsión y Seguridad Social que debate una nueva reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados.

“De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSES, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria. El resto son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, señaló y manifestó que con el decreto de marzo "no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados”.

Finalmente, consideró: “No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados".

Despidos en ANSES: cierran dependencias completas

Machagai, General Pinedo y Barranqueras en Chaco; Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán en Río Negro; Vera y Villa Ocampo en Santa Fe; William Morris, San Vicente, Dock Sud y Villa Fiorito en el conurbano bonaerense: esas son solo algunas de las dependencias de la ANSES que cerraron en el último mes. Todos sus trabajadores fueron despedidos. Es el caso de Belén, psicóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires, que coordinaba desde el 2023 la atención de la oficina de Ezpeleta: “Era muy necesario para la ciudad porque antes si tenías que hacer un trámite de ANSES tenías que ir a Quilmes, Bernal o San Francisco Solano y eran de base dos colectivos”.

El pasado viernes 22 de marzo a las 10:30 horas empezaron a llegar telegramas de despidos mientras había personas con turnos aguardando para ser atendidas. “Terminamos haciendo un abrazo a la oficina junto con la gente, que tuvo una muy buena recepción de la dependencia”, recuerda y remarca la voluntad del trabajo que existía en el lugar: “Hace más de un mes que la oficina no tenía personal de servicio de limpieza y no nos daban respuesta, así que empezamos a limpiarla nosotros después del horario de atención”.

Además de señalar la informalidad en la notificación de despidos, que continuó hasta el pasado miércoles, Belén relata que personas que tenían turnos para jubilarse no pudieron concretar el trámite porque todos los trabajadores fueron privados de sus permisos para oficializar los procesos. “Esta semana nos presentamos en la oficina y atendimos a la gente para que no piense que esto es culpa de los trabajadores. Pusimos la cara, buscamos el acompañamiento de la ciudadanía y juntamos firmas para hacer el reclamo de forma judicial”, enumera y concluye anticipando que “vamos a iniciar una demanda dejando constancia de que no es legal la forma en que ejecutaron los despidos porque fueron sin causa. Seguramente sea una demanda colectiva”.

Jubilaciones: qué dice el decreto del Gobierno

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue publicado hace dos semanas: fue así como el gobierno nacional avanzó en una reforma de jubilaciones por DNU, que implica aumentos mensuales atados al índice de Precios al Consumidor (IPC). El anuncio, que fue realizado por la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina en la red social X, se da en medio del debate de 16 proyectos de sistema previsional en la Cámara de Diputados.

La actual normativa implementada por DNU estableció un incremento único del 12,2% junto a aumentos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con una fórmula que reconoce la inflación dos meses anterior: el índice de mayo repercutirá en los ingresos de julio y los de junio en agosto.

En su comunicado, el Gobierno nacional justifica que "debido a la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el Presidente de la Nación ha decidido firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva".

Represión a docentes y jubilados: hirieron a un diputado

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó este jueves un paro nacional docente en reclamo por mejoras salariales y la recomposición del Fondo de Incentivo Docente (FONID), con una movilización que finalizó en el Congreso de la Nación. En ese lugar, la Policía de la Ciudad realizó una fuerte represión en la que resultó herido Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria.

Cuando la columna de docentes arribó a las inmediaciones del Congreso de la Nación, la Policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: arrinconó a los docentes y reprimió con gas lacrimógeno a los manifestantes. En el lugar, además, se encontraba una carpa de jubilados, quienes reclamaban por una mejora en la fórmula previsional.

Junto a su compañera de bancada, Lorena Pokoik, el legislador se había sumado a la multitud que protestaba sobre avenida Entre Ríos, y estuvo presente en el momento en que la fuerza de los gases y bastonazos policiales arreciaba. Además de la lluvia de químicos, Marino recibió un golpe en el lado izquierdo de su cabeza y de su cuello, que quedaron con las marcas del impacto.