Elecciones 2023: gobernadores del FDT se reúnen mañana de cara al cierre de listas

Al igual que otros gobernadores que se encuentran a contrarreloj en las negociaciones distritales y otros todavía con elecciones provinciales, el mandatario chaqueño adelantó: “Yo no voy a participar en forma presencial porque tengo elecciones primarias en mi provincia -el domingo 18- y no me voy a mover de Chaco. Quizás participe por Zoom”, señaló Capitanich, que sería una opción de participación para varios gobernadores.