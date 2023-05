Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Para Olmos, la Vicepresidenta tomó una decisión en un contexto "de proscripción"

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, aseguró hoy que la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a ninguna candidatura "no es una declinación" si no que se trata de una decisión tomada en contexto de una "proscripción" y consideró que la mejor opción que tiene el Frente de Todos es habilitar una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que sea instancia sea "la fuente de poder de un peronismo que se organiza y se expresa".

"Esto no es una declinación, es una proscripción. Con lo que pasó con los fallos de la Corte Suprema que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, se fortalece la hipótesis de Cristina sobre cuál es el plan que tiene el partido judicial de cara a estas elecciones. Convoca a los peronistas a resolver esta situación", afirmó Olmos en declaraciones para AM750.

La funcionaria indicó que "la mejor opción es convocar una PASO en el Frente de Todos para que el pueblo organizado y expresándose sea la única fuente de poder del peronismo".