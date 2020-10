Procuración pidió salvar a Carrió en demanda por falsa denuncia

Marchi ya había ganado otra demanda civil a una editorial que publicó un libro replicando casi todas las denuncias de Carrió, algunas con información nutrida desde la AFIP que siempre hizo pensar en el nexo entre la entonces diputada y el exsubdirector de Operaciones Impositivas de Interior, Jaime Mecikovsky, quien luego se reveló involucrado en varias causas penales tras haber sido impulsor de otras investigaciones con información fiscal. “Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa”, indicó la Sala B hace dos años.

Pero a contramano de esta opinión, Monti -segunda de Eduardo Casal en la Procuración y envuelta en dictámenes polémicos- pidió revocar la sentencia de Cámara. “Resulta preferible adoptar un criterio amplio cuando se halla en juego la libertad de expresión y las inmunidades parlamentarias, pues de ese modo no se afectan las facultades de control del Poder Legislativo sobre las restantes instituciones”, afirmó Monti el martes pasado. Asimismo, consideró que las “demasías” en las que podría haber incurrido Carrió -las acusaciones públicas y penales- no son “irreprimibles” pero que le corresponde sólo a sus pares juzgarla dentro de la Cámara. “Cabe recordar que las expresiones vertidas ante diversos medios periodísticos por la diputada Carrió en su carácter de legisladora nacional guardan conexidad con la función de control desempeñada por aquélla en el marco de investigaciones llevadas a cabo sobre la administración de los fondos del Poder Judicial”, fue la justificación.