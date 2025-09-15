Fuerza Patria acordó los lineamientos generales de la campaña" y llamó a "frenar el ajuste del gobierno de Javier Milei"







Los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires se reunieron en la sede del Partido Justicialista para poner en marcha la campaña.

Con la mira puesta en las elecciones nacionales del 26 de octubre, y con el envión que significó la victoria en la provincia de Buenos Aires, los candidatos de Fuerza Patria en el territorio bonaerense se reunieron en la sede del Partido Justicialista para establecer "los lineamientos generales de la campaña" con el objetivo de "poner límites desde el Poder Legislativo al ajuste y la crueldad de (Javier) Milei y su gobierno".

Desde el espacio peronista buscan mantener las 15 bancas que se ponen en juego en estos comicios y superar el número de 31 representaciones que tiene actualmente en la Cámara baja para "frenar el ajuste y las reformas que el gobierno de Milei busca imponer en contra de los argentinos y argentinas".

En ese sentido, tras esta primera reunión puntualizaron que apuntan a garantizar que no se continúe avanzando "contra los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios". Sobre este punto, remarcaron la necesidad de tener una "amplia mayoría" para impedir que el Presidente vete las leyes "que detengan las medidas de un gobierno cruel e insensible al sufrimiento del pueblo argentino".

Por otro lado, durante el encuentro se retomó el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por la Causa Vialidad.

De la reunión participaron todos los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.

Los candidatos de La Libertad Avanza en Provincia En los comicios nacionales, del otro lado de la grieta, como candidato de La Libertad Avanza se ubica José Luis Espert, diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que encabeza la lista con el aval personal de Javier y Karina Milei. El economista busca renovar su cargo y tiene aspiraciones para presentarse dentro de dos años para la gobernación. También integrarán la lista Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, Sergio "Tronco" Figluolo, Florencia de Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa Gonzalez Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano, Martina León. Otros dos candidatos confirmados que lideran listas son Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira para el Nuevo Más.