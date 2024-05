Gobierno amplía partidas para maniobras conjuntas con portaaviones de marina de EEUU

Cuando manda la aspiración política del Gobierno de integrarse a la Alianza Atlántica la consigna no hay plata va a segundo plano. Cumplir con esta etapa de interoperabilidad aeronaval demostrando capacidades en el dominio marítimo encuadra con la presentación que hizo Petri, junto con el secretario de Internacionales Juan Battaleme, ante el cuartel general de la OTAN para obtener la membresía como socio global (partners across the globe). Uno de los ejes fue la seguridad marítima en el Atlántico sur.

Mañana el destructor ARA “La Argentina”, donde se encuentra OCT (oficial de comando táctico; la autoridad naval responsable de conducir y coordinar las operaciones de la fuerza de tareas nacional), se desplegará al encuentro del portaaviones estadounidense. Una maniobra de protocolo para integrar la escolta del portaaviones junto al destructor (DDG 78) USS Porter.

El grupo luego navegará hasta el punto de reunión con el resto de los buques criollos para dar comienzo a las maniobras previstas.

El adiestramiento bilateral apunta a fortalecer las asociaciones marítimas y generar confianza con los socios en la región. Se trata de perfeccionar la interoperabilidad en tácticas y estándares con la marina estadounidense para enfrentar situaciones de combate naval y aeronaval, así como maniobras típicas entre buques, traspaso de cargas, personal y combustible.

Dos helicópteros Sea Hawk SH-60 del ala embarcada (en inglés Carrier air wing) del portaaviones (CVN-73) George Washington aterrizarán en Mar del Plata el jueves para trasladar hasta la nave al embajador Marc Stanley, la vicepresidente Victoria Villarruel, el ministro de Defensa, Luis Petri, el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, la canciller Diana Mondino, el asesor presidencial Santiago Caputo y los jefes militares, del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac y de la Armada, contralmirante Carlos Allievi. El viaje del presidente Javier Milei al emporio digital de Silicon Valley, California, impedirá la presencia del mandatario, visita que había sido intensamente anunciada.

Al día siguiente, viernes, se repetirá la frecuencia Mar del Plata- USS George Washington para un pasaje otra vez encabezado por Marc Stanley, junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico sur y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, contralmirante Marcelo Dalle Nogare.