Javier Milei dijo por qué usa chaleco y reveló: "Un referente de JxC lleva una ametralladora en el auto"

“La arrinconaron contra una parte, no vió un arma pero la presumió, no tengo ni la menor idea de quiénes fueron pero es un riesgo abierto”, dijo el diputado y expresó con dureza: “Que no se metan con mi hermana”.

Ante la consulta, Milei aclaró que luego del episodio que marcó a su hermana, “no hicimos la denuncia judicial porque no teníamos ´revuelo´”. Al mismo tiempo hizo una hipótesis sobre quiénes podrían ser los que están detrás de las agresiones y que se oponen a su carrera presidencial: “No me quedaba claro a quién le molestaba y a quién no mi candidatura, no tengo información y no puedo presumir nada”, aseguró.

Luego del episodio, indicó el economista, “exigí que tuviera seguridad y ella me exigió como contraparte que yo también usara protección”, remarcó. De este modo, Javier Milei justificó el llamativo uso de chaleco antibala y que se monte un operativo de seguridad en cada acto que hace.

“Cuando hacemos este tipo de convocatorias nosotros decidimos entrar por el medio del público. El protocolo de la seguridad me exige que ingrese, como medida precautoria, usando un chaleco hasta q suba al escenario”, detalló el diputado liberal, y aclaró que “si entrara por el escenario no haría falta el uso del chaleco”, agregó.

Al hablar sobre el tema de seguridad, Milei también cargó contra la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, a quien calificó como “mentirosa” por el uso de seguridad en la calle o en eventos públicos: “Es mentira que Vidal anda sin custodios, miente descaradamente, como Macri que se vio en fotos que usa chaleco”, disparó el diputado liberal.

Y no terminó ahí su exposición contra Juntos por el Cambio. En ese momento de la charla, Milei reveló que un referente de ese espacio político usa custodios de seguridad y “lleva una ametralladora en el auto”.

Dejó una intriga y habló de un personaje que tiene un particular sistema de seguridad: “Hay uno de ese espacio con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, donde uno va armado y otro va manejando. Es más en el auto lleva una ametralladora”, reveló Javier Milei en relación a un personaje importante de JxC al que hizo referencia sin dar nombre. “Investiguen quién es”, manifestó.

El uso del chaleco y de personal de seguridad, concluyó Milei, lo hace “no porque tenga miedo, sino porque la gente de seguridad me lo pide”, concluyó. En un video que publicó en redes sociales, habló sobre el tema y reiteró los motivos del uso de fuerzas de seguridad en sus presentaciones: