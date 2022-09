José Luis Espert respondió a su pedido de remoción: "Yo no pedí la muerte de nadie"

Jose-Luis-Espert-.jpg José Luis Espert.

También pidió no permitir "que naturalicen las cosas que están mal. La toma ilegal en el Ministerio de Trabajo, los cortes de calle, los bloqueos a empresas que dan trabajo están mal", y remarcó: "Ellos no hablan de defender al ciudadano sino a Cristina y a sus secuaces. Ahora si yo escribo algo pidiendo la aplicación de la ley y la correcta actuación de las fuerzas de seguridad ¿yo soy el violento?".

Espert sostuvo que no le preocupa en nada la presentación que hicieron los diputados del Frente de Todos. "Lo que me preocupa es la violencia de la vicepresidente que usa el Senado para lograr su impunidad, que las mafias gremiales tomen las calles, los edificios públicos y las empresas. Violencia es que la gente no llegue a fin de mes por una inflación galopante. Violencia es la explosión de la pobreza. Violencia es la incertidumbre de no saber quién gobierna", cuestionó .

sutna protesta ministerio de trabajo.jfif Bandera del SUTNA en el Ministerio de Trabajo.

En tanto, enfatizó: "Nosotros, los liberales y cada vez más gente, ya no tenemos miedo. Vamos a enfrentar la violencia institucional kirchnerista. Le pido a la gente que ya no tengamos más miedo. A los chorros, cárcel". "Lo que escribí no fue un ataque contra los trabajadores sino un descargo en contra del sindicalismo mafioso y de la corrupción kirchnerista. Si piensan que así van a callar a la oposición, no lo van a lograr. La desafío a Gabriela Cerruti o a Máximo (Kirchner) o a quien sea a debatir. La gente, los jóvenes, los trabajadores están de nuestro lado. Ellos conocen bien la diferencia de ser honesto o defender a un delincuente, de abrir las cárceles a violadores, de naturalizar el robo sistemático y todas sus consecuencias a largo plazo", agregó.

Tras sus dichos, el bloque oficialista presentó un pedido de remoción ante la Cámara baja. "Repudio absoluto a las expresiones de José L. Espert. Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales", expresó el bloque que comanda Germán Martínez a través de una publicación en Twitter.