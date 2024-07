La interna del PRO se mete en Casa Rosada con un informe de la Fundación Pensar

Aunque el Gobierno dice no haber leído las 39 páginas del texto, el diagnóstico firmado por Mauricio Macri no cayó bien en el oficialismo, según pudo saber Ámbito.

Días después de la sanción de la ley Bases con el apoyo del PRO , la Fundación Pensar, el think tank del sello amarillo, publicó un informe que lleva la firma de Mauricio Macri , titular del partido, y María Eugenia Vidal, presidenta de la organización, en el que destacan logros macroeconómicos de la gestión de Javier Milei pero se preguntan sobre la viabilidad del programa. “Hay más interrogantes que certezas” , reza el texto, que se difundió en momentos en los que el PRO reacomoda su relación con La Libertad Avanza y busca definir estrategias de cara a 2025.

El informe de 39 páginas contiene un análisis pormenorizado de la situación económica, fiscal y social del país a partir de una serie de indicadores que abarcan desde el final del gobierno de Alberto Fernández hasta los primeros seis meses de la administración Milei. Si bien considera que el actual gobierno cuenta con el apoyo de la sociedad para llevar adelante algunas de las reformas que plantea, también se pregunta si este respaldo continuará en el tiempo en caso de que los indicadores de actividad, empleo e ingresos no reflejen una mejora.

En Casa Rosada relativizaron el contenido del informe e incluso el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en su conferencia habitual que no lo leyó. "No lo leímos, así que no estamos enterados de lo que dice", acotó. Ante una consulta de Ámbito, el funcionario sostuvo que el vínculo entre Macri y Javier Milei es "muy bueno". "Creo que se hablan cada diez días o una vez por semana", argumentó.