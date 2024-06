Ley Bases: Cristian Ritondo anunció que el PRO insistirá con lo votado en Diputados

La intención del PRO es insistir con lo votado en Diputados, "salvo que veamos mejoras en algunos de los temas" , aclaró Ritondo. De todas maneras, admitió que algunos cambios introducidos en el Senado podrían quedar con tal de que salgan ambas leyes. "Seguramente, tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de los bloques para que no sea una intención", afirmó.

"Yo creo que el RIGI debería haber quedado como estaba. Principalmente, el artículo donde dejaba para todas las industrias, no sectorizarlas. Creo que el otro tema para nosotros y para los gobernadores es Ganancias. Creemos que sin Bienes Personales, con algún cambio serio de baja como se había propuesto, hace que el blanqueo sea menos efectivo", explicó Ritondo.

En cuanto a la Moratoria Jubilatoria, no tuvo contemplaciones, "ya había que terminar". Para el PRO "era algo que había terminado de liquidar las jubilaciones. Ya hay la misma cantidad que están en moratoria que los que pagaron 30 años", explicó sin aclarar qué pasará con aquellas personas que no logran juntar esa cantidad de aportes.

Más allá de los charlado hoy con Francos, las negociaciones recién empiezan. "Hoy no se definieron las cosas", aclaró Ritondo. Según contó de la reunión que tuvieron con Francos, el jefe de Gabinete tendrá otras reuniones la semana que viene con otros bloques de diputados, luego la otra semana habría un dictamen y, si todo sale bien, el último jueves de junio se votaría en el recinto.

Los caminos que puede seguir la ley Bases en Diputados

camara de diputados Ignacio Petunchi

Aprobación total

La aprobación total en la Cámara de Diputados sobre las modificaciones realizadas en el Senado sería el escenario más simple: todos los cambios hechos en la Cámara alta son aceptados por una mayoría simple (la mitad más un legislador). Luego, el presidente Javier Milei deberá aprobar y promulgar la ley para que entre en vigencia.

Aprobación parcial

Los diputados cuentan con la facultad de aprobar de manera parcial las modificaciones. Es decir, se deberá en este caso votar sobre cada una de las particularidades retocadas por los senadores, quienes reestructuraron la ley tanto en el debate en comisiones como en la discusión parlamentaria.

Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, "si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes".

Rechazo y vuelta al texto original

El artículo 81 también indica que "la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes".

Entonces, los diputados podrán rechazar las modificaciones e insistir nuevamente en el texto original si se logra el rechazo de las modificaciones a través de una mayoría absoluta.

Veto

Una vez que el proyecto de ley sea aprobado con modificaciones totales, parciales o con la vuelta del texto original, el Presidente tendrá dos caminos: el veto, una facultad que le pertenece por su calidad de Jefe de Estado, o la promulgación de la ley.

El veto puede ser parcial o total. En este caso, el presidente Javier Milei podría vetar aquellas modificaciones que no sean de su gusto y promulgar la parte no vetada. La decisión de rechazar algunos cambios traería aparejada una nueva discusión parlamentaria: el proyecto regresaría a la Cámara de origen.

Ley Bases: ¿Qué pasa con los artículos desechados en el Senado?

El primer párrafo del texto constitucional afirma que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año". Lo primero a determinar es si algún capítulo podado por el Senado es considerado "desechado". En esa lógica, tampoco Diputados podría -al regreso de la Ley- desechar algunos de los tramos que fueron "adicionados o enmendados" por la revisión del Senado.

Y a los artículos que fueron rechazados ayer, ¿se los considera desechados? Para la Constitución, sí. Nada impediría que se tratara de forzar una interpretación que no registra muchos precedentes para que se retome el texto original. Como todo en Argentina podría judicializarse si se avanza en este sentido. Hay un punto que se apoya en la lógica: si no logra aprobarse en el Senado -como cámara revisora- no podría volver imponerse en la de origen porque esto implicaría sancionar una ley con la aprobación de una sola Cámara. El eje de esta cuestión es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y el rechazo a las modificaciones en Bienes Personales dentro del paquete fiscal, la sorpresa de la madrugada.