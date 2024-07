Madres de Plaza de Mayo advierte que el Gobierno intervendrá su universidad

Comunicado Universidad Madres de Plaza de Mayo.jpg

"Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra Universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La detendremos como a su ejemplo", finaliza el mensaje.

Rechazan la cautelar de la Universidad de Madres contra Capital Humano

El juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó la medida cautelar autosatisfactiva que había iniciado la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) contra el Ministerio de Capital Humano, en el que había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y reclamaba más $556 millones.

El juez Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la universidad debe desestimarse porque "no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones". También confirmó que del planteo efectuado no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública.

Por último, señaló que "en este proceso se discute un reclamo patrimonial, que debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable".

La postura del gobierno

Al poco tiempo de asumir, el gobierno de Javier Milei decidió en febrero pasado suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas estuvo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.

Cristina Caamaño AFI Cristina Caamaño, rectora de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

"La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación", sostuvo en su momento la rectora de la UNMa, la ex fiscal y ex interventora de la AFI Cristina Caamaño.

El Estado Nacional cuestionó la legitimación de la rectora Caamaño, ya que la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano.