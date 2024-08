Mauricio Macri celebró la llegada de las SAD al fútbol argentino

Celebro la decisión del gobierno de permitir la llegada de sociedades anónimas deportivas a nuestro fútbol. Sin dudas es un paso adelante, para tener más inversiones y un espectáculo de más calidad, con mejores planteles y mejores estadios. Es un modelo que no sólo funciona bien…

Macri aseguró que se trata de "un modelo que no sólo funciona bien en Europa, también en Uruguay, en Chile y en Brasil" , algo que ya se ha demostrado que no es así.

"Recordemos que el decreto les da a los socios la opción de transformarse en SAD, no es obligatorio para nadie. Los que quieran seguir como están, podrán hacerlo. Ahora es el turno de la AFA, que tiene un año para adaptar sus reglamentos. No tiene sentido resistirse, ¿a qué le tienen miedo?", concluyó el ex presidente de Boca.