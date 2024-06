Milei viaja a Europa con importante triunfo: aprobó ley Bases con protagonismo de Villarruel

En soledad, el rechazo de la totalidad del bloque de Unión por la Patria no impidió la aprobación. A los votos de los senadores libertarios y los del PRO, se le sumó el apoyo casi unánime de la UCR (con excepción de Martín Lousteau) y los autónomos, que respondieron a los mandatos de sus gobernadores provinciales. Las negociaciones de último momento con el vicejefe de Gabinete José Rolandi incidieron en la voluntad de los miembros de Por Santa Cruz, que rechazaron la votación en general y se retiraron luego del recinto, permitiendo los empates en el tratamiento en particular que Villarruel dirimió: en su discurso habló de "dos Argentina", pero no hizo ninguna referencia a Javier Milei.