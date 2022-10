Presupuesto 2023: proponen revisar exenciones impositivas que otorga el Estado

En definitiva, apuntan a los gastos tributarios, que son una serie de exenciones impositivas y beneficios promocionales que el Estado nacional otorga a diferentes actividades y regiones y que "podrían alcanzar casi el 3% PBI de Argentina".

"Dichos beneficios no se revisan, evalúan ni justifican en base a evidencia a pesar de que representan un 16% de la capacidad de recaudación impositiva y el 13% del gasto nacional", indicaron las asociaciones.

Asimismo recordaron que "este año, por primera vez se incorporó en el Proyecto de Presupuesto para 2023 un anexo que propone la revisión de algunos gastos tributarios".

Gastos tributarios: $3.664.818 millones

Al respecto, remarcaron que "año a año el Estado argentino potencialmente dejaría de recaudar un monto de dinero equivalente a $3.664.818 millones por gastos tributarios, más de 5 veces la inversión en la Asignación Universal por Hijo/a" y aclararon que "algunos de esos beneficios los reciben grandes empresas y sectores concentrados de la economía".

Asimismo, recordaron que el Ministerio de Economía resaltó en la presentación del proyecto de Presupuesto que "el peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional".

Las entidades que reclaman la revisión de los gastos tributarios son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales, Center for Economic and Social Rights, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación SES y Fundar - Centro de Análisis e Investigación de México.

También figuran la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brasil), International Budget Partnership, Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y The Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights.