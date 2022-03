Bullrich lanzó armado en provincia con dardos para “palomas” del PRO

La titular del PRO, Patricia Bullrich, lanzó su armado político en la provincia de Buenos Aires, con alusiones ríspidas a sus rivales internos como María Eugenia Vidal y Diego Santilli . La dirigente perdió recientemente una riña interna al no considerar, Juntos por el Cambio, poner como condición para sancionar en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se toquen las retenciones al campo. No es que Juntos por el Cambio abandone la batalla contra las retenciones, sino que el ala más moderada consideró que el tema no tenía nada que ver con la deuda. Esa posición la abonaron desde la Coalición Cívica y también el radicalismo.