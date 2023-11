El gabinete de Javier Milei: quiénes acompañarán al libertario en el Gobierno

El eje Patricia Bullirch-Guillermo Francos , el principal articulador político de La Libertad Avanza, será clave no sólo para conformar un gabinete con volumen político para encarar las reformas que impulsan tanto LLA como el PRO. Milei aseguró en la campaña que las coincidencias programáticas "son del 90%". Incluyendo el achicamiento de la estructura del Estado, una reforma laboral y también jubilatoria.

Sin embargo, no está claro hasta que punto el macrismo avalará propuestas de Milei como la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Esos temas repasó Milei con Macri antes de su discurso formal. El dato no es menor. Desde La Libertad Avanza confirmaron ante la consulta de Ámbito que hay dos áreas del gobierno de Milei que no están definidas. El futuro Ministro de Economía y las áreas de Seguridad y Defensa que, aclaran, "estarán a cargo de Victoria Villarruel".