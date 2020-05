Congreso: oficialismo blindó poderes a Cafiero para reasignar partidas en el Presupuesto

Tonelli también rechazó el argumento oficial de justificar el DNU por la necesidad de partidas direccionadas a combatir la pandemia del coronavirus, y la defensa K en base a críticas hacia el macrismo por la ley de gastos impulsada el año pasado por Cambiemos.

“Al no haber un límite, se puede modificar la totalidad del Presupuesto”, alertó el legislador porteño, y disparó: “Vaya si ha conseguido flexibilidad el Presidente. Además, estamos en el quinto mes del año y no hay ley de gastos para este año. Si no les gusta el vigente, manden uno nuevo. ¿Por qué no lo hacen? Es muy cómodo esto, pero no es republicano”. Como corolario, el jefe de Cambiemos en el Senado, el radical Luis Naidenoff (Formosa), señaló: “Con esta medida se terminan las últimas herramientas de control del Congreso para el presupuesto de este año”. De hecho, en Economía ya piensan en el de 2021.

El cierre del oficialismo quedó en manos de la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien criticó las iniciativas presentadas por el macrismo y otros sectores opositores para dar marcha atrás con la medida, y aseguró: “El DNU está limitado temporalmente por el corriente período y, objetivamente, con la mira en la salud de los argentinos. Hablar tan livianamente de ‘superpoderes’ me parece una irresponsabilidad política tremenda”.

La bicameral tuvo asistencia perfecta: participaron del encuentro virtual los ocho diputados y ocho senadores que la integran, e incluso hicieron uso de la palabra otros legisladores que no la integran.

Avales con consenso

Durante la mañana de ayer, el Senado avanzó con su primer dictamen virtual, tras un plenario de las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que dieron aval al proyecto que crea un programa nacional de protección al personal de la salud pública y privada ante la pandemia del coronavirus. La iniciativa será convertida en ley el próximo jueves luego de su aprobación, la semana pasada, en Diputados.

La discusión en las comisiones que comandan el radical jujeño Mario Fiad (Salud) y el kirchnerista cordobés Carlos Caserio (Presupuesto y Hacienda) representó un trámite más que simple, ya que el proyecto contó con el aval unánime de oficialismo y oposición. Sin embargo, algunas advertencias fueron realizadas desde sectores antikirchneristas.

Por caso, el radical Martín Lousteau mencionó la falta de estimación fiscal de la iniciativa y los recursos a disposición. En especial, puso lupa en el octavo artículo del texto, que establece que “los gastos que demande el cumplimiento” estarán a cargo de Nación durante el corriente año, mientras que en “los presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley, a través de la inclusión del programa respectivo en la jurisdicción correspondiente”.

El legislador porteño agregó: “Los gobernadores e intendentes necesitan saber con cuánta plata contarán por la pérdida de recaudación este año para preparar la respuesta al sistema de salud”. El radicalismo también solicitó, a través de la tucumana Silvia Elías de Pérez, enfocarse en la protección de datos personales de empleados en estos establecimientos ante la inminente ley.

También hubo un contrapunto -luego aclarado- por una consulta del peronista federal Juan Carlos Romero con respecto a agentes sanitarios que quedaban fuera de la protección. No obstante, y a estar en medio de un festín de emergencias, el Gobierno podrá moldear la ley al momento de reglamentarla.

Una cuestión que mencionó el oficialismo y no pasó desapercibida fue la que mencionó Jorge Taiana (Buenos Aires), quien pidió “celeridad” a provincias y Ciudad para que adhieran rápido a la ley que sancionará el Senado. Durante el debate en el plenario en comisiones, los legisladores también recordaron que pese a la premura para sancionar la iniciativa, se presentaron proyectos para realizar aportes desde la oposición -no tenidos en cuenta-, a través del correntino Pedro Braillard Poccard (Corrientes), y vía oficialismo, con Norma Durango (La Pampa).

Hoy será el turno de dictaminar el segundo proyecto, que trata sobre alivios suaves y parciales en Ganancias a personal de la salud y fuerzas de seguridad, iniciativa que también aprobó Diputados la semana pasada. Se discutirá en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo de la Cámara alta. Pasado mañana, ambas leyes se convertirán en las primeras de la era virtual.

Diputados también acordó

La comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que comanda el legislador oficialista Pablo Yedlin (Tucumán), dictaminó en la tarde de ayer el proyecto para establecer “que la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción puedan ser redactadas y firmadas a través de recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional”; y “que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud, en todo el territorio nacional”.

Durante la reunión también se avanzó con un “reconocimiento al personal de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Malbrán’, por sus esfuerzos en la detección y lucha contra la pandemia del Coronavirus, y a todo el personal de la salud de la República Argentina por su heroica labor”.

Oficialismo y oposición acompañaron de manera unánime ambas iniciativas, que quedaron listas para ser tratadas esta semana en la Cámara baja, que preside Sergio Massa. En las próximas horas se buscará llegar a un acuerdo para agregar el dictamen sobre una nueva ley de economía del conocimiento, y sobre educación a distancia.