Senado sesiona y el oficialismo avanzará con la reforma judicial

Mayans también dijo que “el sistema inquisitivo es arcaico y buscamos ir al acusatorio, que es más transparente”. Sin embargo, la oposición e invitados a los plenarios que realizaron las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia de la Cámara alta -donde se analizó la iniciativa- dieron a entender que esa situación no ocurrirá con el proyecto que se votará .

Anteayer, Cristina de Kirchner opinó de manera pública por primera vez y manifestó: “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves. Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso”.

Según la titular del Senado, el proyecto crea “nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires -el objetivo del oficialismo es licuar el poder de Comodoro Py- y en el resto del país”, y “comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la Justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires”. También resaltó que el texto aborda “cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género”.

Durante la sesión, el Frente de Todos empujará una resolución para dejar sin efecto la designación de Marcelo Laporta como vocal titular y la renuncia de Felipe Ricca -suplente- del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, en medio de la disputa con el procurador general interino, Eduardo Casal. También habrá otra resolución similar, pero sobre el Ministerio Público de la Defensa. Estos temas, junto con la reforma judicial, gatillarán un fuerte debate en el recinto virtual entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que comanda el radical Luis Naidenoff.

Otro punto incluido en la agenda de la sesión será el guiño a la autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

Problemas en Diputados

El oficialismo continúa sin poder sesionar desde que se venció el protocolo de sesiones virtuales, y desde los principales bloques ya consideraban anoche la imposibilidad de avanzar esta semana con alguna definición. Deberá esperar el paquete de ayuda al turismo.

Un problema se le sumó al Frente de Todos en las últimas horas: la disputa que llevó a la Justicia la dirigente K Asunción Miras Trabalón (Nuevo Encuentro), segunda en la lista de candidatos titulares a diputados de 2019 en Neuquén, para impedir la jura del primer suplente varón de aquella nómina, Guillermo Carnaghi, en reemplazo de Darío Martínez, flamante secretario de Energía.