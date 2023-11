Sergio Massa utilizó el debate para contar propuestas y ratificarse como presidenciable

En ese marco, recordó que "la dolarización que propone la tiene Zimbabue" y "la eliminación del BCRA la tiene Micronesia". "La salida no es la que plantea este señor", dijo Massa y consideró que la solución para bajar la inflación "es con aumento de exportaciones, con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción de impuestos y retenciones".

Posteriormente adelantó que el objetivo de su gobierno es alcanzar el año próximo el "superávit fiscal y superávit comercial" y acumular reservas "que nos permita pagarle al FMI para sacarlo de la Argentina" porque "cada vez que el Fondo vino a la Argentina le fue mal".

Con respecto a las jubilaciones, Massa remarcó su oposición a Javier Milei porque "plantea la vuelta de las AFJP". "Le quiero contar a cada jubilado y jubiladas que significa. Hoy en Argentina hay 31.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20 mil pesos. Tuvo que ir el Estado en rescate de ellos", recordó.

Sergio Massa bregó por la multipolaridad en relaciones exteriores

Sergio Massa inició el eje de relaciones exteriores proponiendo que la "Argentina tiene la responsabilidad de, en un mundo convulsionado, de pensar su política exterior en defensa de su interés. Lo primero que tenemos que tener en claro es la multipolaridad: Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino".

Posteriormente, el ministro de Economía enumeró cuatro ejes prioritarios: "la agenda de seguridad alimentaria -que además es una oportunidad para la Argentina-, la agenda energética -que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil-, tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y de óxidos raros, y tenemos en la economía del conocimiento -por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública- la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales".

"¿Quiénes son los principales socios comerciales de la Argentina? Brasil es uno y China es otro. Vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. Claramente vamos a defender nuestra relación con la Santa Sede: este hombre que está acá trató del 'representante del maligno' al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acompañándolo acá dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite a la Argentina", continuó Massa.

Luego apuntó contra Milei: "A mí me parece que no le estás queriendo decir a la gente es que por prejuicio económico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. Hay que explicarle a los trabajadores de la carne, avícolas, del puerto Gran Rosario, del poroto en Salta, de las terminales automotrices de Pacheco, La Matanza y Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, de la relación con Brasil y con China, representan dos millones de empleo menos y un impacto en las exportaciones argentinas de U$S 28.000 millones. La política exterior no se puede regir por caprichos ni ideologías, sino por el interés nacional".

Massa remarcó el potencial que tiene la Argentina por la educación pública

"Quiero contarles a los argentinos y argentinas por qué Argentina es uno de los 5 elegibles en el mundo: el conocimiento de nuestra gente, basado en un sistema de educación pública, gratuita y de calidad inclusiva. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar", arrancó enunciando el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante el eje Educación y Salud.

El ministro continuó desarrollando los puntos que componen la Ley de Financiamiento Educativo que envió a la Cámara de Diputados: "En primer lugar 8 puntos del PBI asignados a inversión educativa. Vamos a hacer jardines maternales en todo el país. De primero a tercer grado el plan de alfabetización será obligatorio. Cuarto y quinto incluirán matemática, robótica y programación obligatoria porque hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo. Promoveremos la duplicación de escuelas técnicas en el país con inserción laboral y pasantías en el último año. 50 universidades van a preparar carreras más cortas con salida laboral".

En ese marco, valorizó que "el sistema educativo argentino tiene una particularidad: permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Un peón rural puede soñar con ser abogado o presidente". Luego explicó que ese concepto permite "que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad como es mi caso. O que el 90% de los chicos que van a la universidad de José C Paz o Florencio Varela sean la primera generación de universitarios".

Al referirse a salud, precisó que buscará la "promoción de la carrera hospitalaria y preparación de nuevo capital humano, un enfoque en atención domiciliaria integrándose al sistema de salud pública y privada para crear un seguro de uso común de salud universal para los argentinos. Defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que sea respetado en todo el mundo".

Incentivos para generar trabajo: las propuestas de Massa

El candidato oficialista abrió el eje sobre Trabajo en torno a la responsabilidad que conlleva el tema laboral: “Hace algunas semanas plantee que uno de mis grandes desafíos es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear 2 millones de puestos de trabajo. Elegí el camino que tiene incentivos puestos por el Estado por un lado, y por otro esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores”.

En este punto, el actual ministro de Economía sostuvo que “para todas las empresas exportadoras a partir del 1 de enero 0 impuestos en lo que es el incremental exportador. Hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario. No es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. Hemos planteado para el Norte Argentino la vuelta de un programa que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales que necesitan recuperar asimetrías”.

Seguridad: Sergio Massa hizo hincapié en su gestión en Tigre y apuntó contra crímenes internacionales

Sergio Massa inició su alocución en el eje de seguridad resaltando su gestión como intendente de Tigre: "Bajé 80% del robo automotor que es el delito que más se denuncia y bajé un 47% todos los delitos. Con cámaras, móviles, sistemas de botón de pago y tecnología aplicada a todo lo que es un sistema satelital de prevención para bajar el delito".

En ese marco, apuntó que "he planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Creo que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir a partir del 10 de diciembre: seguramente lo voy a tener que hacer con intendentes y gobernadores de distintos signos políticos".

"Tenemos también la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas. En ese sentido voy a plantear la instalación en Rosario de la sede de una agencia federal que van a trabajar con los cuatro mejores cuerpos de élite de cada una de las fuerzas federales para atacar esos delitos", manifestó el candidato de Unión por la Patria.

En contrapartida, Sergio Massa planteó que "en materia de Justicia hay dos grandes cambios para hacer. Uno lo planteé en el 2014 cuando vos me acompañabas en el Frente Renovador". "Cambia en el sistema de tratamiento de pena y algunas de las calificaciones de conducta", manifestó en primer lugar.

A su pidió "respetar la independencia del Poder Judicial pero medir resultados, porque nada genera más sensación de impunidad en la sociedad que la víctima de una violación se encuentre en la verdulería con un victimario. Y eso se permite cuando hay jueces o fiscales que dan las excarcelaciones o que no ordenan las detenciones".

Ante eso, Massa dijo: "Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los santafesinos y los rosarinos lo voy a hacer. Ese es mi compromiso". "La seguridad no es un derecho de jurisdicciones, sino que vos vuelvas a ser dueño de la calle y no los delincuentes", cerró el candidato de Unión por la Patria.

