Congreso: los bloopers y escándalos que dejaron las sesiones virtuales mixtas 

El desliz sexual que terminó en renuncia

El diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, fue el protagonista de uno de los mayores escándalos que tuvo el funcionamiento virtual del Congreso, cuando apareció el 24 de septiembre pasado teniendo una escena de sexo con su pareja en plena sesión, mientras se debatía el blindaje del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Ameri.mp4

“Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley por una falta grave de un diputado. Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro del funcionamiento de esta casa”, sostuvo el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, al interrumpir la sesión y anunciar la suspensión del legislador de su propio espacio político.

Ameri, que finalmente terminó renunciando a su banca en la madrugada de esa jornada, tras presiones de su bloque, justificó así su accionar: “Esto no debería haber pasado. Yo en casa tengo una señal espantosa, que va y viene. Estaba desconectado. Estaba sin conexión. Llegó mi pareja y le pregunté por la operación (de mamas). Cómo le habían quedado las prótesis. ‘Che, mirá qué bueno. Ésta bajó más, ésta menos y a ver las cicatrices’ y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas. Eso es todo. No pasó de eso, aunque es grave. Ahí la conexión volvió y me reconectó automáticamente”.

El senador y su doble

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, fue el centro del segundo papelón del año virtual, luego de que las redes sociales advirtieran que durante uno de los debates en comisión por la reforma judicial dejó una maqueta con su imagen frente a cámara para poder ausentarse.

Bullrich.mp4

El hecho salió a la luz cuando la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, que presidía el debate de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, le cedió la palabra. Tras unos segundos en que la cámara enfocó el rostro estático de Bullrich, el senador reapareció para hablar con el recorte de la maqueta detrás de él.

El hecho tuvo repercusiones en la sesión subsiguiente, cuando la vicepresidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, preguntó irónica: “Bullrich. ¿Dónde está Bullrich?”, A ver, ¿Dónde está, que no lo vi la última vez? Bullrich, Bullrich...Ah, ya lo vi. ¿Qué tal senador, cómo le va?”.

El diputado que se vistió en cámara

El diputado nacional del PRO, Luciano Laspina, dejó involuntariamente la cámara prendida mientras se cambiaba la ropa en medio de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán.

luciano-laspina.webp

El santafesino participaba de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de forma remota, a través del sistema telemático.

En un momento dado, se paró para cambiarse de ropa pero se olvidó de apagar la cámara, por lo que se lo vio con parte del torso desnudo.

"No advertí que tenía la cámara prendida. Por suerte sólo se ve un brazo", tuiteó Laspina al hacerse eco de la captura de pantalla que se viralizó en las redes sociales.

El legislador cordobés que no votó por estar en una entrevista

El diputado de Juntos por el Cambio, Luis Juez, protagonizó otro hecho insólito durante el debate de la ampliación del presupuesto 2020. El diputado no participó al momento de la votación en particular porque estaba saliendo en vivo en un canal de televisión, pero se olvidó de apagar su micrófono por lo que su falta grave quedó expuesta en pleno recinto.

LUIS JUEZ.mp4

La ausencia de cordobés a la hora de la votación molestó a Massa, que veía al diputado conectado y preguntó: "¿Dónde está el diputado Juez? Abrile el micrófono".

"El diputado Luis Juez está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar", subrayó el titular de la Cámara baja, tras oir que el legislador hablaba con un canal de noticias.

"Yo tendría que haberme desconectado, pero no lo hice porque no sé, me olvidé", reconoció Juez, que votó de forma negativa la ampliación del Presupuesto en general, pero no lo hizo en particular porque había comprometido su participación en un programa de televisión.

La siesta del diputado en plena sesión

El legislador del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, tuvo la mala suerte de quedarse dormido en medio de un álgido debate entre el oficialismo y la oposición por la continuidad del protocolo virtual.

moreau dormido.mp4

En las imágenes que recorrían la pantalla gigante colocada en el recinto para las sesiones a distancia, se lo pudo ver recostado en su silla y con los ojos cerrados. La postal también fue captada por un avezado observador y viralizada en redes sociales.

"Yo estoy en el recinto pero ausente y Leopoldo Moreau está durmiendo en su casa pero está presente", señaló vía Twitter el diputados el PRO, Fernando Iglesias.

Un rato más tarde, a Moreau le tocó su turno de exponer ante el pleno y allí justificó su actitud, al acusar a la oposición de dilatar durante horas el debate, lo que lo llevó "a recostarme mientras esperaba y un papanatas publicó que estaba durmiendo en la sesión".

Micrófonos abiertos, exabruptos y sopa para cenar

El sistema para emitir el voto y prender y apagar los micrófonos complicó a los legisladores durante todo el año. Muchas veces, los diputados se quejaron de que el sistema además de no tomarles el voto, no los dejaba desmutearse cuando debían darlo a viva voz.

En una de esas oportunidades, una diputada -que no fue identificada y que pensó que nadie la escucharía- lanzó en plena sesión: “La concha de su madre, no anda lo tiraría a la mierda”.

diputada martinez.mp4

Una situación similar le tocó protagonizar a la diputada bonaerense por el Frente de Todos, María Rosa Martínez, quien a las ocho de la mañana y tras una maratónica sesión que debatía el proyecto de quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, expresó frustrada al no poder votar: "La concha de la lora, toda la noche despierta al pedo".

"La veo en la pantalla, diputada. Si por favor puede prender su micrófono, la veo de rojo con anteojos. Por favor si puede prender su micrófono", le dijo Massa, al intentar tomarle el voto a viva voz.

Otro blooper para el recuerdo tuvo lugar en la Cámara de Senadores durante uno de los debates y mientras la diputada de la UCR, Pamela Verasay se disponía a emitir su voto. En segundo plano, otra legisladora que había dejado su micrófono abierto le dijo a uno de sus hijos: “¿Y la sopa que te hice?”. La situación, despertó las risas en todo el recinto.