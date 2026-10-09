Universitarios aseguran que el secretario de Educación tuvo que retirarse de una reunión por pedido de Sandra Pettovello + Agregar ámbito en









Según estudiantes que ingresaron al Palacio Pizzurno, el encuentro duró apenas minutos porque un funcionario de Capital Humano lo fue a buscar para llevárselo de su propio despacho.

Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez junto a dos autoridades del CIN.

En medio de las definiciones judiciales en torno al financiamiento de las universidades públicas, el episodio del ingreso de estudiantes al Palacio Pizzurno reveló un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con referentes del alumnado y un presunto llamado de la ministra Sandra Pettovello para desbaratar la reunión.

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Una de las personas que detalló el supuesto encuentro fue Agostina Olivera, quien participó de la protesta y aseguró que el titular de la cartera educativa los recibió en el Palacio Pizzurno. "Fue un papelón. Se sentó Carlos Torrendell al frente nuestro durante cinco minutos. Empezó a escucharnos y lo llamó Sandra Pettovello por teléfono. Le dijo que no podía negociar con nosotras y que si no nos echaba en cinco minutos él era el que iba a terminar echado del Gobierno. Se escuchaba la conversación mientras él iba bajando el volumen del celular para que no lo sigamos escuchando".

Olivera continuó el relato: "Se levantó Carlos Torrendell y se fue de la sala de reuniones de su despacho. Volvió a sentarse para seguir con la reunión, porque estábamos hablando de la situación de las becas Progresar". "Ahí vino el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano y le dijo que él no podía seguir en esa reunión y se lo llevó al secretario de Educación de su propio despacho".

Según su relato, luego acudió el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien "vino, nos gritó, grabó un reel de 30 segundos y se fue". "Nos quedamos esperando ahí incomunicadas, porque nos pidieron que dejemos los celulares", sostuvo en Infobae y concluyó contando cómo se fueron por sus propios medios a pesar de las directivas de la Policía Federal ahí presente.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Su testimonio fue coincidente con el de Valentina Aira, otra estudiante presente en la reunión y consejera superior de la UBA: "Logramos tener una reunión con Torrendell que duró alrededor de tres minutos hasta que la interrumpió una llamada de Pettovello, literalmente. [...] Se escucharon los gritos y él estaba bajando el volumen del celular. Volvió a sentarse e intentar seguir con la reunión y entró el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano; le dijo que con nosotros no había nada que hablar y que no había nada que negociar". "Se lo llevó: no hay secretario de Educación", remató entrevistada en Futurock.

Financiamiento universitario: la Justicia concedió la apelación del Gobierno El juez federal Martín Cormick concedió el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional contra la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión será revisada ahora por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá analizar los fundamentos expuestos por el Gobierno y determinar si corresponde confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia. Si bien el recurso tiene efecto suspensivo del fallo, sigue firme la cautelar que obliga al gobierno a cumplir con la ley. El juez aclaró expresamente que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”. La apelación fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, contra la resolución dictada el 6 de octubre. En esa sentencia, el juzgado había considerado inválida la disposición del decreto que condicionaba la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas necesarias en el presupuesto. Además, había ordenado al Estado cumplir de manera inmediata con las obligaciones previstas por la norma universitaria. El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá así una nueva instancia judicial.