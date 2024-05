Video: Patricia Bullrich quiso viajar en colectivo y no tenía saldo en la SUBE

“No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo”, bromeó Bullrich.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se va a "cuidar a todos los que vayan a trabajar" en medio del paro dispuesto por las centrales obreras y le pidió a la población que no deje "que rompan" todo lo que se está logrando. Luego de dar una declaración en Constitución la funcionaria se subió a un colectivo.

En ese contexto, la ministra protagonizó una situación cómica: intentó viajar en uno de los colectivos que no adhirió al paro general, pero no pudo porque la tarjeta SUBE que le prestaron no tenía saldo.