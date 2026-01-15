Ajuste por ICL: cuánto sube el alquiler desde ahora y cuánto se paga hasta el final del contrato

Desde el 16 de enero rige un nuevo aumento para contratos que aún ajustan por ICL. Cuánto pasa a pagar un inquilino y cómo calcularlo.

Desde este viernes16 de enero entra en vigencia un nuevo ajuste para los contratos de alquiler que todavía se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el esquema que dejó de aplicarse a fines de 2023 tras la derogación de la Ley de Alquileres de 2020, pero que continúa vigente para acuerdos firmados con anterioridad.

El incremento previsto para este período alcanza el 38,11% , uno de los últimos ajustes relevantes bajo este sistema , en un contexto donde la mayoría de los nuevos contratos ya pacta actualizaciones más frecuentes y atadas a la inflación.

En enero de 2027 dejarán de existir contratos alcanzados por la ley derogada y solo quedarán vigentes los acuerdos firmados tras el DNU, salvo cambios normativos.

En los contratos que todavía se ajustan por ICL, el aumento se aplica en forma anual y toma la variación acumulada del índice al momento del ajuste. Desde el 16 de enero, el coeficiente vigente marca una suba del 38,11% , correspondiente al último tramo de contratos firmados bajo la ley derogada.

El cálculo es directo y no admite interpretaciones:

Se toma el valor mensual vigente del alquiler.

Se multiplica por el coeficiente de actualización.

El resultado define el nuevo monto que se paga durante el último año del contrato.

Cuánto pasa a pagar un inquilino ahora

Para un alquiler de la ley derogada que hasta el 15 de enero abona $300.000 mensuales, el cálculo es directo:

Monto actual: $300.000.

Ajuste por ICL: 38,11%.

Aumento en pesos: $114.330.

Nuevo valor del alquiler desde el 16 de enero: $414.330, que deberá abonar hasta fin de 2026 cuando concluyan todos los acuerdos de la Ley de Alquileres de 2020.

Ese monto se mantendrá fijo hasta el vencimiento del contrato, ya que los acuerdos bajo la ley derogada establecen un solo ajuste anual.

En la práctica, esto implica que el inquilino deberá afrontar durante todo 2026 un valor que incorpora inflación pasada, correspondiente a un período donde los precios todavía reflejaban una dinámica mucho más acelerada que la actual.

Qué es el ICL y por qué sigue impactando

El Índice de Contratos de Locación combina inflación y variación salarial. Durante los picos inflacionarios de 2023 y comienzos de 2024, ese esquema generó subas muy superiores a las que hoy muestran los contratos ajustados por Índice de Precios al Consumidor (IPC) trimestral, cuatrimestral o semestral.

Por ese motivo, muchos de los aumentos que se aplican en 2026 bajo ICL resultan elevados en relación con la inflación reciente, que muestra una desaceleración marcada.

Alquileres Propiedades

Este desfasaje explica por qué varios inquilinos perciben estos ajustes como “fuera de época”, aunque contractualmente correspondan.

Un ajuste anual que queda congelado

A diferencia de los contratos nuevos, que suelen actualizarse cada tres, cuatro o 6 meses, el ICL mantiene la lógica de ajuste anual único. Eso genera dos efectos claros:

Un salto fuerte en el valor mensual al momento del ajuste.

Estabilidad nominal durante los doce meses siguientes, sin nuevas subas.

En términos reales, el impacto depende de cómo evolucione la inflación durante el año. Si los precios continúan moderados, el peso del alquiler dentro del ingreso tiende a reducirse con el correr de los meses.

Qué pasa hasta fin de contrato

Para quienes ajustan ahora, este incremento suele ser el último o el penúltimo dentro del acuerdo original. En muchos casos, los contratos firmados bajo la ley derogada vencen durante 2026.

Eso abre dos escenarios posibles al finalizar el vínculo:

Renegociación en pesos , con ajustes más frecuentes por inflación.

Recontratación en dólares, sin indexación, una modalidad que volvió a aparecer en zonas puntuales del mercado.

El valor de referencia para esa negociación suele ser el alquiler ya ajustado, no el monto previo, por lo que el aumento del ICL también condiciona el punto de partida del próximo contrato.

Diferencias con los contratos actuales

Hoy el mercado de alquileres funciona sin un esquema único. Conviven distintas modalidades:

Contratos en pesos con ajuste trimestral por IPC.

Contratos en pesos con ajuste cuatrimestral.

Acuerdos en dólares, sin actualización.

Casos puntuales que aún utilizan ICL hasta su vencimiento.

En ese contexto, los contratos ajustados por ICL representan una minoría, pero concentran los aumentos más elevados en términos interanuales.

Por qué este ajuste genera tensión

El aumento del 38,11% contrasta con la inflación anual más reciente, que ronda el 31,5%. Esa diferencia explica parte del malestar entre inquilinos, ya que el índice toma períodos previos de inflación más alta.

Sin embargo, desde el punto de vista contractual, el ajuste responde a una fórmula pactada con antelación y no admite reinterpretaciones.

Qué tener en cuenta para el próximo contrato

Para quienes atraviesan este ajuste y encaran una renovación en los próximos meses, conviene considerar algunos puntos:

Comparar el nuevo valor con precios de mercado actuales.

Analizar si conviene una actualización más frecuente con subas menores.

Evaluar alternativas en pesos frente a contratos en dólares.

Revisar la relación entre alquiler e ingreso familiar.

En un mercado más flexible, la negociación vuelve a ocupar un rol central, tanto en precio como en condiciones.