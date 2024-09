Dos expertas analizan la brecha de género en la industria de la tecnología

La brecha de género en la industria de la tecnología es una realidad y para cerrarla no alcanza sólo con diagnosticar qué sucede. Tomar coraje para modificar el statu quo es fundamental para impulsar liderazgos capaces de promover cambios profundos en áreas como la educación, el mundo del trabajo, la política y la cultura, con el objetivo de construir un mundo más equitativo.

“Más que una brecha parece que las mujeres debemos enfrentarnos a un gran cañón. De mínima, este contexto debiera incomodarnos y la incomodidad es siempre una buena puerta a la reflexión. Reflexión que empieza, o debiera empezar, mucho antes de vernos como mujeres trabajadoras. Hoy los mismos sesgos que buscamos evitar en los algoritmos de IA son los sesgos que habitan todas y cada una de las brechas con las que convivimos todos los días y que atraviesan la cultura, la economía nuestra de cada día, los territorios y geografías en los que vivimos, nuestra historia, educación y familias”, comenta Micaela Sanchez Malcolm , presidenta de la Asociación Civil Géneras y una de las organizadoras de Women In Tech Argentina , un movimiento internacional con la misión de cerrar la brecha de género y ayudar a las mujeres a adoptar y apropiarse de las tecnologías.

image.png

“Cada vez más organizaciones trabajan para cerrar las brechas de género. No sólo a través de procesos de visibilización de la problemática, sino impulsando acciones concretas que abarcan tanto el reconocimiento de mujeres en el mercado y la industria, como también su formación profesional, o incluso trabajando con instituciones educativas para reducir el impacto de los estereotipos de género en niñas, adolescentes y jóvenes desde edades tempranas”, explicó Natalia Jasin, Directora General y Fundadora de Bounty EdTech y flamante ganadora de la categoría Best Ally del Premio WOMEN IN TECH Global 2024.