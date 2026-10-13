El robot Perseverance de la NASA rompió el récord de distancia recorrida en Marte: cuántos kilómetros hizo

Se trata de un dispositivo del tamaño de un automóvil y con seis ruedas. Atribuyeron su éxito a su conducción automática y su objetivo es investigar si alguna vez existieron condiciones propicias para la vida microbiana en el planeta.

El Perseverance superó la cifra anterior de 45 kilómetros recorridos sobre la superficie marciana por el róver Opportunity de la NASA entre 2004 y 2018.

El robot de la NASA Perseverance rompió el récord de mayor distancia recorrida sobre Marte, tras acumular 45,2 kilómetros desde su llegada al planeta en 2021. Su antecedente se remonta a 2018 y es utilizado para investigar sobre las posibilidades de una vida microbiana en el astro rojo.

En ese sentido, el Perseverance superó la cifra anterior de 45 kilómetros recorridos por el róver Opportunity de la NASA entre 2004 y 2018. Ambos superaron también las distancias recorridas por cualquier róver lunar.

Se trata de un dispositivo del tamaño de un automóvil y con seis ruedas, que alcanzó este hito tras cinco años y medio de misión, cuyo objetivo es investigar si alguna vez existieron condiciones propicias para la vida microbiana en el vecino de la Tierra .

"El 'hardware' y los instrumentos de Perseverance se encuentran en excelente estado y todos los sistemas redundantes siguen operativos", declaró a Reuters el científico Steven Lee, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California.

"Una evaluación reciente de todos los sistemas concluyó que son capaces de funcionar hasta bien entrados los años 2030 y probablemente más allá", añadió Lee, director de proyecto de los dos róveres marcianos de la NASA, el Perseverance y el Curiosity.

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Con su conjunto de instrumentos científicos, el dispositivo se centró en el cráter Jezero, una región del hemisferio ‌norte de Marte que se cree que estuvo inundada de agua y albergó una cuenca lacustre hace miles de millones de años.

El éxito del Perseverance, su capacidad de conducción autónoma

El róver alcanzó este hito en su viaje hacia una zona llamada Idubi, atravesando la región situada junto al borde occidental del cráter, conocida como Lac de Charmes. La NASA atribuyó gran parte ‌del éxito del Perseverance a su capacidad de conducción autónoma, un sistema denominado AutoNav.

Otro componente clave es el Vision Compute Element, un coprocesador rápido que permite al róver procesar imágenes y ejecutar su software de conducción autónoma con gran rapidez, casi de forma continua ‌durante los desplazamientos, añadió Lee. Esto contrasta con los róveres anteriores, que necesitaban hacer una pausa para "pensar" antes de cada tramo del recorrido, señaló.

"El Perseverance se basa en el legado de 29 años de nuestros anteriores róveres marcianos —Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity—, cada uno de los cuales incorpora las lecciones aprendidas y mejora nuestra capacidad para desplazarnos por ‌otro mundo", concluyó el investigador.