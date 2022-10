Vindicación del Rojas y el arte de los años 90

Los críticos que se acercaron a los artistas del Rojas eran el ya citado López Anaya, Miguel Briante y Fabián Lebenglik. El Fondo Nacional de las Artes editó en 1990 “Artistas de los 90”, proyecto de Luis Benedit, textos de Gumier Maier y Marcelo Pacheco y en 1998 Victoria Verlichak publicó “El ojo del que mira- artistas de los 90”, una serie de entrevistas a varios de sus protagonistas.

Como sucedió con los diferentes ismos y tendencias en la historia del arte, lleva tiempo comprender las razones de su existencia. Poco a poco, algunos de sus integrantes empezaron a exponer en el ICI, el Centro Cultural de España, en la galería Ruth Benzacar, así como a ocupar espacios internacionales y lograr reconocimiento. No es la primera vez que Colección Amalita se ocupa del Rojas ya que en 2019 se exhibió “Tácticas luminosas - Algunas artistas mujeres en torno a la galería del Rojas” con la curaduría de Francisco Lemus, quien ahora reunió en la misma sede de Puerto Madero treinta artistas para la exhibición “El arte es un misterio - Los años 90 en Buenos Aires”.

Lemus, curador asociado del Moderno, doctor en teoría Comparada de las Artes por UNTREF, investigador del CONICET cuya tesis doctoral es precisamente “Guarangos y soñadores - La galería del Rojas en los 90”es autor junto a Mariana Cerviño y Agustina Paz Frontera de los esclarecedores textos a lo largo del recorrido.

“El arte de los 90 generó debates y posiciones antagónicas”, se lee. “No hay un relato homogéneo que los unifique, es un escenario atravesado por la precariedad en un contexto de profunda crisis social y económica”. Una de sus características era el pequeño formato, la recurrencia al imaginario gay y al universo feminista, la utilización del ready-made, los ensamblajes, la utilización de materiales no convencionales y la realización de las obras bajo el estigmatizante HIV que se cobró varias vidas.

Los textos se refieren a materiales como el peluche, repasadores, guantes de goma, frazadas, objetos encontrados o comprados en el Once. Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría no estaba enrolada en ninguna vertiente política y, aunque se lo relacione con el menemismo --lo que fue desmentido--, no se ocupaban de los grandes temas, de allí la denominación de arte “light”. Lo importante como legado es el respeto a las diversidades , hoy una realidad.

Restany también señaló que “los artistas tenían una actitud esencial ante la vida, hecha de pragmatismo, humor, vitalidad, una alegría de vivir, carente de toda sofisticación ideológica”. Además de algunos de los artistas nombrados figuran Sergio Avello, Silvia Gai, Mónica Girón, Alicia Herrero, Fernanda Laguna, Lux Lindner, Alfredo Londaibere, Ana López, Marcia Schvartz, Pablo Siquier, Pablo Suárez y Ariadna Pastorino. (Clausura en febrero 2023. Olga Cossettini 141 Puerto Madero. Lunes a domingo de 12 a 20).