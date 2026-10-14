La provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales y docentes para reanudar las paritarias

Las negociaciones se retomarán el viernes, con una doble jornada en La Plata. Los sindicatos vienen levantando la voz contra la gestión de Axel Kicillof en reclamo de aumentos salariales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales y docentes para retomar este viernes las negociaciones paritarias , en medio de reclamos salariales. La administración de Axel Kicillof busca blindar el último tramo del año.

Los sindicatos fueron notificados el miércoles para retomar la discusión el viernes en La Plata. Será una doble jornada, con un primer turno a las 10 , dedicado a los estatales, y un segundo a las 11:30 , para los trabajadores de la educación.

El último encuentro entre las partes había tenido lugar el 24 de septiembre pasado . En aquella ocasión, la gestión bonaerense no puso sobre la mesa una oferta salarial.

En aquel careo, los gremios reclamaron recuperar el poder adquisitivo y definir una pauta salarial para los meses que restan de 2026. También plantearon temas vinculados con pases a planta permanente, carrera administrativa y adicionales sectoriales .

El acuerdo salarial anterior se alcanzó en julio, cuando la Provincia otorgó un aumento acumulado del 7%, dividido en un 5% en julio y un 2% en agosto , ambos calculados sobre los salarios de junio. Ese entendimiento preveía una nueva instancia de discusión en septiembre.

Aunque el grueso de las agremiaciones muestran sintonía con la administración de Kicillof, lo cierto es cunde el malestar por la situación salarial, lo que se traslada en reclamos para apurar las paritarias.

"La situación se agrava cada vez más, todos los meses aumenta el transporte, aumentan los alquileres, la comida y los servicios esenciales", sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, quien agregó: "Tenemos que llevar una respuesta para que los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires puedan llevar un plato de comida digno a la mesa de su familia".

En paralelo, los gremios docentes y judiciales aguardan sus respectivas convocatorias para retomar las negociaciones salariales.

Los docentes bonaerenses realizaron un paro el pasado 1 de octubre.

En el caso de la educación, también impactan otros factores. Por ejemplo, el 1 de octubre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector, realizó un paro por 24 horas "en rechazo a las situaciones de violencia que atraviesan nuestras Escuelas y en reclamo de medidas urgentes y concretas para abordarlas y prevenir cualquier accionar en contra de los Docentes".

Desde el FUDB apuntaron que la medida fue masiva y que incluyó diversas acciones en los distritos bonaerenses, como volanteadas, jornadas de reflexión, abrazos a las Escuelas, movilizaciones y denuncias en las Jefaturas Distritales, con el fin de visibilizar la problemática y reafirmar la necesidad de construir Comunidades Educativas cuidadas y libres de violencia.

"Nuestras Escuelas son territorios de enseñanza y aprendizaje, de encuentro, de construcción de derechos y de convivencia democrática. Debemos cuidarlas y garantizar que sean espacios libres de violencia, donde la palabra y el respeto construyan un futuro más justo", dijeron por entonces.