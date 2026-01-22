Imputaron al policía que disparó al aire e hirió a un hombre en Villa Crespo + Seguir en









El efectivo Cristian Antonio Brítez fue acusado tras efectuar cerca de 20 disparos en la vía pública, presuntamente bajo los efectos del alcohol o sustancias. Un trabajador resultó herido en una pierna y está fuera de peligro.

La Unidad de Flagrancia Norte imputó al policía Cristian Antonio Brítez por un violento episodio ocurrido el pasado martes en Villa Crespo, donde habría efectuado múltiples disparos con un arma de fuego y hirió a un hombre en una pierna. El hecho ocurrió de madrugada y derivó en su detención.

El episodio se registró en la esquina de Fitz Roy y Muñecas, luego de que un llamado al 911, alrededor de las 6 de la mañana, alertara por detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad encontró a un hombre armado que finalmente fue reducido y detenido.

El hecho por el cual imputaron al policía Según las primeras actuaciones, Britez habría realizado cerca de 20 disparos, algunos al aire y otros en distintas direcciones, lo que provocó que un empleado de una empresa de alimentos ubicada en la cuadra resultara herido en su pierna izquierda. La víctima fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Durand, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro, ya que el proyectil atravesó el cuerpo y salió.

En el operativo intervinieron también efectivos de la Policía Federal, personal de Policía Científica y servicios de emergencia. El arma utilizada, una pistola calibre 9 milímetros, fue secuestrada para las pericias correspondientes.

tiroteo villa crespo El policía efectuó múltiples disparos con un arma de fuego y hirió a un hombre en una pierna. Testigos señalaron que el agresor se encontraba alterado, y la investigación busca determinar si actuó únicamente bajo los efectos del alcohol o también de estupefacientes. Una empleada del lugar, Belén, relató en declaraciones televisivas: “Comenzó a disparar a los peones y le dio a un chofer. Luego una compañera mía se encerró en la empresa y le disparó al portón”. También indicó que algunos impactos alcanzaron la ventana de una vivienda cercana. Las primeras hipótesis descartan un intento de robo u otro delito específico y apuntan a que el efectivo disparó sin un objetivo concreto. De acuerdo con la información difundida, el imputado sería cabo de la Policía Federal, mientras que el trabajador herido ya fue convocado a prestar declaración en el marco de la causa.